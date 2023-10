Volley – La Gas Sales Piacenza pareggia 2-2 nel test con l’Allianz Milano

Il quinto test stagionale di Gas Sales Piacenza finisce in pareggio: 2-2. Contro l’Allianz Milano la sfida finisce in parità. Primo test contro una pari categoria e subito l’asticella si è alzata. Vinto il primo set più che bene, la formazione piacentina ha lasciato per strada gli altri due per poi vincere il quarto parziale.

Continua la fase di crescita della squadra di Anastasi con un Recine su buoni livelli (61% in attacco) e un Simon autore di 12 punti di cui sei segnati a muro. Si è fatica a tratti in attacco e in difesa qualche palla di troppo è caduta.

Continua la serie di allenamenti congiunti in casa Gas sales Piacenza: sabato a Salsomaggiore Milano ricambia la visita, poi mercoledì 11 al PalabancaSport (ore 17.30 inizio gara) arriva Santa Croce.

Allianz Milano – Gas Sales Piacenza 2-2

(20-25, 25-22, 25-21, 22-25)

ALLIANZ MILANO: Kazijski 19, Catania (L), Vitelli 9, Piano 7, Porro 5, Dirlic 22, Ichino 8. Ne: Innocenzi, Colombo, Zonta. All. Daldello.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Ricci 7, Gironi 15, Zlatanov 12, Simon 12, Brizard 2, Recine 18, Hoffer (L), Dias. Ne: Alessi, Gabellini. All. Anastasi.