Volley – La Gas Sales Piacenza si prepara all’esordio in Champions League: iniziative sul territorio e nuova divisa Away del Libero

Il primo passo ufficiale in Champions League di Gas Sales Piacenza si è consumato stamattina nella Sala Consiliare del Comune di Piacenza. La presentazione delle iniziative collegate alla partecipazione della squadra alla massima competizione europea per club e della divisa di gioco Away del Libero.

La squadra biancorossa, al debutto assoluto in Champions League, affronterà mercoledì 22 novembre al PalabancaSport (ore 20.00) la formazione turca del Halkbank Ankara. Team guidato in panchina da Kovac e che annovera tra le proprie fila Ngapeth e Nimir.

Al tavolo dei relatori presenti Katia Tarasconi Sindaca del Comune di Piacenza, Susanna Curti Presidente del Gruppo CGI, Andrea Anastasi Allenatore di Gas Sales Piacenza, Pietro Boselli Vicedirettore Generale di Banca di Piacenza, Edoardo Pagani titolare Pagani Geotechnical Equipment, Roberto Grazioli Presidente Coldiretti Piacenza e Michela Pinazzi Titolare Studio DV – The Language Club.

La Sindaca Katia Tarasconi

“Il tifo sarà sicuramente per la nostra squadra ma vogliamo anche dare il benvenuto alle squadre avversarie che arriveranno a Piacenza con i propri giocatori e delegazioni oltre che ai tecnici CEV. E per questo abbiamo organizzato delle iniziate, delle visite guidate che faranno conoscere agli ospiti che arriveranno la cultura di Piacenza, le sue bellezze e bontà gastronomiche. Faccio un appello ai piacentini affinché siano presenti numerosi alla partita”.

Mercoledì mattina è stato organizzato, per la delegazione turca e gli arbitri dell’incontro, con guida turistica abilitata e di madrelingua inglese, un tour del centro storico di Piacenza e la visita al Museo delle Carrozze di Palazzo Farnese.

Susanna Curti Presidente del Gruppo CGI

“La Champions League manca da Piacenza dal 2015, è con orgoglio che la nostra Società dopo solo cinque anni di vita riporti il nome di Piacenza nella massima competizione europea per club. È una vetrina molto importate per noi, per Piacenza e la sua Provincia, in questa prima parte della manifestazione affronteremo tre capitali europee come Lisbona, Ankara e Berlino, non dimentichiamo che la nostra realtà è nata ad Alseno e farci conoscere in queste tre capitali deve essere solo un onore ed orgoglio per tutti noi”.

Gli altri interventi

Pietro Boselli, Vicedirettore Generale di Banca di Piacenza, nel sottolineare il fatto che “bisogna essere solo orgogliosi di partecipare ad una manifestazione così importante”. Ha anche ribadito che “la Banca di Piacenza è da sempre vicino a questa Società e lo sarà sempre anche in futuro per queste iniziative”.

Roberto Grazioli, Presidente della Coldiretti, ha lanciato l’iniziativa che si terrà al PalabancaSport ad ogni gara europea: il menù del tifoso. Un panino o pizza o focaccia e una bibita che verranno proposti ai tifosi ad un prezzo speciale. Ed inoltre chi si presenterà al mercato coperto di Campagna Amica con il biglietto della gara di Champions League o con l’abbonamento stagionale avrà uno sconto sulla spesa fatta.

Michela Pinazzi, Titolare Studio DV – The Language Club si è detta “soddisfatta di essere partecipe a questa iniziativa volta a valorizzare non solo la squadra di pallavolo ma tutta Piacenza”.

Monica Uccelli, Responsabile Marketing della Società

“Abbiamo creato un’iniziativa per dare la possibilità alla società sportiva più fedele l’opportunità di vincere un allenamento con un campione di Gas Sales Daiko Piacenza. Il Challenge, che avrà validità dal 22 novembre al termine della competizione, prevede l’assegnazione di un punto per ogni persona presente per ogni società sportiva alle gare casalinghe di Champions League, alla fine di ogni gara verrà stilata una classifica visibile da ogni società’”.

La seconda iniziativa è la presenza mercoledì sera al PalabancaSport del cabarettista di Colorado Gianluca Impastato. Sarà in tribuna a tifare per i biancorossi. Iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con HPI Event di Baldini Giampiero e al Panificio Devoti di Carpaneto.

Edoardo Pagani di Geotechnical Equipment

“Voglio fare i complimenti al Comune per le tante iniziative messo in campo dal Comune di Piacenza e sono particolarmente orgoglioso che la maglia del libero sia personalizzata dalla mia azienda”.

Andrea Anastasi, coach di Gas Sales Daiko Piacenza