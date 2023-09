Rugby – I Lyons conquistano la XXII edizione del Trofeo Capuzzoni

Sitav Rugby Lyons chiude la propria preseason con la vittoria del XXII Trofeo Capuzzoni, premio messo in palio annualmente tra Rugby Lyons e AS Rugby Milano. I bianconeri non hanno lasciato scampo agli avversari, segnando 11 mete e applicando una grande pressione difensiva che ha evitato inutili affanni alla squadra di Urdaneta. Se doveva essere una prova generale in vista della prima di campionato, in programma domenica 8 ottobre a Rovigo, si può dire che i Leoni hanno svolto a pieno il compito e sono pronti a scattare dai blocchi di partenza.

La cronaca

I bianconeri hanno avuto il merito di spingere fin dall’inizio partita, mettendo in chiaro l’andamento dell’incontro fin dal primo minuto di gioco, che ha visto Capitan Bruno lanciarsi in meta alla prima azione offensiva. Tutta la partita ha visto i Lyons in attacco, con un primo tempo che ha mostrato anche delle ottime azioni dei trequarti a finalizzare il gioco di squadra. Nella ripresa, i Leoni si sono limitati a gestire il gioco, marcando altre sei mete prevalentemente con la potenza della mischia, con alcune buone azioni interrotte da errori di inesperienza o frenesia. Un’ottima giornata in “ufficio” per i bianconeri, che hanno celebrato al meglio la ricorrenza dei 60 anni dalla nascita della società, celebrata con un grande terzo tempo e che ha visto coinvolte tutte le anime della società, dai bambini del settore propaganda ai giocatori della prima squadra.

I prossimi impegni

I preamboli sono terminati, ora la Sitav Rugby Lyons è attesa dalla intensa stagione di Serie A Elite, che scatterà domenica 8 ottobre dallo Stadio Battaglini di Rovigo: i Leoni sono pronti a sfoderare gli artigli per conquistare il palcoscenico più ambito d’Italia.

Sitav Rugby Lyons v AS Rugby Milano 71 – 0 (14-7)

Marcatori: p.t. 1’ M Bruno, 10’ m Mannelli tr Zaridze, 22’ m Mannelli tr Zaridze, 36’ m Portillo tr Zaridze, 40’ m Portillo tr Zaridze

s.t. 50’ m Bance, 59’ m Chico, 65’ m Petillo tr Chico, 73’ m Cocchiaro tr Chico, 76’ m Cuminetti, 80’ m Bottacci tr Chico

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina, Paz, Zaridze, Bruno (CAP); Del Bono, Via A; Portillo, Mannelli; Janse van Rensburg, Pisicchio, Salvetti; Tripodo, De Rossi, Minervino; a disp: Cocchiaro, Aloè, Salerno, Petillo, Bottacci, Bance, Cissè, Cuminetti, Morosi, Moretto, Cemicetti, Henderson, Acosta, Fontana, Chico Cistola, VIa all. Urdaneta

AS Rugby Milano: Fumagalli; Arena, Dotti, Delcarro, Rossi; Battegazzorre, Crivellone; Ferrari, Sbalchiero, Innocenti; Kawau, Conti, Betti, Ferrari, Cetti (cap). A disp: Dapaah, Deregibus, Fantoni, Sofo, Antinori, Corona, Maniero, Krsul, Lucchin, Origgi, Ragusi, Bitossi, Augu, Bignami, Spagnaro, Jack, Mione, Cisla, Masetti, Tipo, Rosati, Aquaro all. Varriale

Calciatori: Zaridze 4/5 (Sitav Rugby Lyons), Chico 4/6 (Sitav Rugby Lyons)