Volley – La Gas Sales Piacenza tira fuori i muscoli, ma contro Perugia non basta: sconfitta al tie-break

I sestetti

PERUGIA: Ben Tara, Giannelli, Flavio, Solé, Semeniuk, Plotnytskyi, Colaci (L). All. Lorenzetti

PIACENZA: Gironi, Brizard, Simon, Caneschi, Lucarelli, Leal, Scanferla (L). All. Anastasi

Primo set

Primo vantaggio per i biancorossi portato da Caneschi: 3-2. Prova a prendere le distanze la Gas Sales che grazie ad un ottimo Leal si porta sul parziale di 7-4. Continua il dominio di Leal che nonostante un muro a tre riesce a mettere giù il quarto punto personale: 12-6 per la Gas Sales. Muro fantastico di Caneschi: 17-11. Ancora Leal dopo un mini-break di Perugia: 20-15. Errore di Plotnytskyi in battuta che permette a Piacenza di avvicinarsi alla conquista del primo set: 23-19. Primo set portato a casa dalla formazione piacentina grazie ad un mani fuori cercato e trovato da un ottimo Gironi: 25-21.

Secondo set

Incomincia bene anche il secondo set per la Gas Sales grazie ad un Gironi in formissima: 5-1. Ancora Simon, è dominio piacentino: 10-2 . Mani fuori trovato da Lucarelli: 13-6 per i ragazzi biancorossi. Incredibile botta di Lucarelli: 16-9. Altro errore di Plotnytskyi in battuta: 20-14 Gas Sales. Secondo set dominato da Piacenza che si conclude con un siluro di Simon: 25-20.

Terzo set

Errore in battuta della Gas Sales: 7-5 Perugia. Prova a recupere lo svantaggio la formazione piacentina grazie al solito Leal: 11-9. Muro portato da Semeniuk, la Sir Susa scappa via: 17-10. Altro ace di Semeniuk che con grande forza conquista il ventesimo punto in questo terzo set: 20-14. Il parziale si chiude con la vittoria abbastanza netta di Perugia: 25-18 e match riaperto.

Quarto set

Inizia con il botto la formazione ospite: 3-0 firmato Leal. Reazione di Perugia, Giannelli trova la parità: 5-5. Semeniuk è on fire e buca la difesa biancorossa: 9-7. Gran giocata di Gianelli: 12-10 per i locali. Torna ad alzare la voce Piacenza con il muro di Gironi: 14-13. Ancora un muro di Gironi: 16-16. Plotnytskyi trova un grande mani-fuori nel momento delicato: 20-18. Prova a recuperare lo svantaggio la Gas Sales con un ace di Simon: 23-21. Muro di un fantastico Fabrizio Gironi che trova la parità: 24-24. Muro di Herrera, Perugia vince il set e porta il match al tie-break.

Quinto set

Mani-fuori di Leal, Piacenza inizia il tie-break sul 3-1. Ace di Plotnytskyi, è parità al PalaBarton (4-4). Si prosegue in equilibrio: 7-7 al giro di boa. Erroraccio di Semeniuk, Piacenza va avanti 9-8. Muro di Giannelli, torna avanti Perugia: 11-10. Tocco morbido di Caneschi che permette alla Gas Sales di rimanere a meno uno: 12-11. Pari conquistato da Piacenza grazie al solito Leal: 13-13. Vantaggio Gas Sales conquistato da un meraviglioso Recine: 14-13. Annullato il match-ball da Semeniuk: 14-14. Intensità clamorosa a Perugia, siamo 18-18. Muro decisivo di Solé, Perugia vince il tie-break e la partita: 20-18.