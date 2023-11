Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad inciampa per la prima volta: esulta l’Anderlini Modena (1-3)

Primo semaforo rosso stagionale per la Rossetti Market Conad, che in B2 femminile interrompe la striscia d’oro di sei successi in altrettante partite e inciampa alla settima tappa nel girone E, perdendo anche il primato ora in solitaria a favore delle “cugine” piacentine del San Giorgio. A infliggere il primo dispiacere dell’anno alle gialloblù di Federico Bonini sono state le “giovani terribili” della Moma Anderlini Modena, che hanno espugnato 3-1 il palazzetto di Alseno.

In difficoltà in ricezione, Alseno ha faticato anche in attacco, con Anderlini che ha brillato nella fase break tra ace (9) e muri (13). Particolare rammarico per le gialloblù risiede nel secondo set, dove la Rossetti Market Conad non ha sfruttato il vantaggio di 24-22 per pareggiare i conti.

ROSSETTI MARKET CONAD-MOMA ANDERLINI 1-3

(21-25, 24-26, 25-20, 23-25)

ROSSETTI CONAD: Pieroni 2, Falotico 11, Frassi 3, Bernabè 23, Spagnuolo 4, Scurzoni 12, Toffanin (L), Marchesi 5, Neri 2, Palazzina. N.e.: Bozzetti, Tartari, Gandolfi (L). All.: Bonini

MOMA ANDERLINI MODENA: Pagot 17, Mattioli 10, Spaziano 5, Susio 27, Guerra 12, Spada 11, Zironi (L), Giorgi, Monari Gamba. N.e.: Benatti, Sismondi, Mazzieri, Gollini, Cornelli (L). All.: Maioli