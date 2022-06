Volley – La Vap/Uyba supera anche la seconda fase ed entra tra le prime otto squadre U16 d’Italia

La Vap/Uyba vince col risultato di 3-0 l’ultima, decisiva, gara del secondo girone eliminatorio contro Jesi e vola ai quarti di finale centrando un traguardo di grande importanza e prestigio ed entrando tra le prime 8 squadre Under 16 in Italia.

Le piacentine dominano i primi due set grazie a una battuta precisa ed efficace e a una grande fase offensiva. Il terzo parziale è quello più equilibrato con le marchigiano che reagiscono e mettono in difficoltà la difesa avversaria con attacchi veloci e diversi pallonetti. Le ragazze di coach Mineo riescono però ad avere la meglio realizzando diversi ace e murando in diverse occasioni le marchigiane.

PIERALISI VOLLEY JESI – CRAI VAP UYBA 0-3

(17-25, 17-25, 12-25)

VAP: Bonelli, Soragna (4), Chinni (14), Iacona (17), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (3), Polenghi (4), Gionelli (L1), Carini, Gazzola (L2), Ruggeri (3), Zlatanov, Dodi (3).All. Mineo-Chiodaroli

PIERALISI: Cammi (7), Tarabelli (2), Rocchetti, Tabossi (5), Liuti, Cardoni, Lowani, Usberti (5), Andreoli, Niccolini (L1), Pepa (3), Rinaldi, Rogari (6), Girini (L2).All. Penna-Pachiega

Il secondo match

La Crai Vap/Uyba si aggiudica la seconda gara del secondo girone eliminatorio superando, col risultato di 3-1, Siracusa. Le piacentine dominano il primo set con una grande prestazione offensiva che manda in tilt la difesa avversaria.

Nel secondo parziale, le emiliane pagano un po’ di stanchezza accumulata nelle tante partite disputate negli ultimi giorni e Aurora Volley ne approfitta per migliorare la ricezione e pareggiare i conti. Nel terzo e nel quarto parziale, la Vap indirizza definitivamente il match grazie a un servizio preciso e facendo valere la maggiore qualità tecnica.

CRAI VAP UYBA – AURORA VOLLEY SIRACUSA 3-1

(25-10, 19-25, 25-14, 25-13)

VAP: Bonelli, Soragna (8), Chinni (11), Iacona (23), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (5), Polenghi (3), Gionelli (L1), Carini (2), Gazzola (L2), Ruggeri (7), Zlatanov (3), Dodi (6). All. Mineo-Chiodaroli

AURORA: Romeo (4), Merluzzi, Aiello (L1), Giuliana (5), Lo Piccolo (6), Pluchino (1), Marano (3), Ercolano (L2), Sudano (14), Fortuna, Quercio, Impelizzari. All. Garozzo-Ruggiero

Primo match della seconda fase

Nella prima partita del secondo girone eliminatorio San Donà supera, col risultato di 3-0, Crai Vap Uyba. Le piacentine partono male attaccando poco e sbagliando parecchio sia in ricezione che al servizio e così le avversarie si portano sull’1-0.

Il secondo set prosegue sulla falsa riga del primo finché, a metà del parziale, parte la rimonta delle ragazze di coach Mineo sull’onda degli ottimi servizi di Magnabosco e di una fase offensiva finalmente incisiva.

La situazione di equilibrio viene però spezzata, in favore delle venete, da qualche errore di troppo in attacco da parte della Vap. Nel terzo parziale le emiliane restano sopra nel punteggio per quasi tutto il set grazie a una battuta efficace e a un ottimo attacco, ma Imoco, sfruttando il suo strapotere fisico, riesce a ribaltare il risultato è a chiudere il match.

IMOCO VOLLEY SAN DONA’ – CRAI VAP UYBA 3-0

(25-17, 25-22, 25-23)

VAP: Bonelli, Soragna (1), Chinni (12), Iacona (9), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (2), Polenghi (2), Gionelli (L1), Carini, Gazzola (L2), Ruggeri (5), Zlatanov (1), Dodi (6).All. Mineo-Chiodaroli

IMOCO: Schillkowski (1), Moiran (7), Viotto (L1), Visentin (11), Orlandi (2), Spada, Viola (7), Bardaro (L1), Adigwe (16), Biasin, Pagot, Paludetto, Venturi, Lanza. All. Sprandio-Peciotti