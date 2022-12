Volley – Sarà Roma ad ospitare la Final Four della Del Monte Coppa Italia di Pallavolo maschile

Sarà Roma la casa della Del Monte Coppa Italia 2023: il 25 e 26 febbraio 2023 la capitale ospiterà il grande evento di SuperLega organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione col Comitato Regionale FIPAV Lazio e quello Territoriale FIPAV Roma.

Sarà il Palazzo dello Sport di Roma ad ospitare la quarantacinquesima edizione del trofeo, che sarà conteso ancora in una Final Four: Semifinali in programma sabato 25 febbraio, domenica 26 invece andrà in scena la Finale che assegnerà la Coppa Italia.

A qualificarsi alla Final Four Del Monte Coppa Italia 2023 saranno le quattro squadre che si aggiudicheranno i Quarti di Finale in programma il 28 e 29 dicembre 2022. Quarti di Finale a cui Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha già la certezza di partecipare ad un turno dalla fine del girone di andata. Da capire solo la formazione avversaria che i biancorossi dovranno affrontare, tutto è rimandato a domenica prossima quando Brizard e compagni saranno impegnati a Padova per l’undicesima giornata di andata del campionato.

La griglia dei Quarti, infatti, è ancora in definizione, con un grande equilibrio in classifica.

L’ultimo grande evento della Lega Pallavolo Serie A a Roma fu la Del Monte Coppa Italia nel febbraio del 2012, ormai undici anni fa, sempre al quartiere EUR. Allora fu l’Itas Diatec Trentino ad aggiudicarsi il trofeo, superando la Lube Banca Marche Macerata al termine di una grande rimonta conclusa per 18-16 al tie break.

Roma che qualche mese dopo l’evento della Coppa Italia ospiterà la gara inaugurale del Campionato Europeo di pallavolo maschile 2023.

Mattinata alla scuola media Italo Calvino per Enrico Cester e Renato Barbon

Nell’ambito del progetto scuola, una rappresentanza di Gas Sales Piacenza stamattina ha partecipato ad un incontro che si è tenuto nella biblioteca nella sede di Via Stradella della scuola media Italo Calvino – Angelo Genocchi.

Coordinato da Vittorino Francani, Referente di Gas Sales Piacenza per il progetto scuola, dalla professoressa Mariacristina Favari referente per la sede di Via Stradella, dal professore Franco Valuto referente per la sede di Via Boscarelli e dalla professoressa Carlotta Malchiodi insegnante di Educazione Fisica della scuola media Italo Calvino – Angelo Genocchi, durante l’incontro durato più di un’ora l’Allenatore e Responsabile Tecnico del settore giovanile della società biancorossa Renato Barbon e il centrale Enrico Cester hanno parlato e risposto alle domande.

L’incontro è stato aperto Vittorino Francani che dopo aver parlato del progetto che vuole la società biancorossa sempre più vicino ai giovani e alle scuole ha invitato i presenti “ad andare a vedere qualche partita della squadra” e ha sollecitato i giovani studenti “a fare sempre più gruppo perché lo sport è un’ottima scuola di vita”.

Renato Barbon ha ricordato che “Cester l’ho allenato diversi anni a Treviso e insieme abbiamo vinto diversi titoli italiani nel settore giovanile, lui era uno schiacciatore trasformato in centrale” e ha sottolineato l’importanza di “fare sport magari se non da giocatori da dirigenti, accompagnatori, arbitri o tifosi”.

Il percorso

“Quando ero bambino con il basket, poi i miei genitori non mi hanno voluto mandare a Treviso nella Benetton Basket perché ero troppo giovane e così ho deciso di dedicarmi alla pallavolo”.

A Treviso Enrico Cester ci è comunque arrivato poi qualche anno dopo nella squadra nella Sisley Treviso.

“Fare sport è sacrificio ma anche divertimento. Quando giochiamo pasta in bianco al sugo, petto di pollo o bresaola o prosciutto. Tutti amici? Magari si formano dei gruppetti più per la lingua parlata che altro ma siamo uniti e quando si fa una cena tutti sono invitati”.

Smettere di giocare?