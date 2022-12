Ladri in una scuola di Castel San Giovanni, nello specifico i malviventi sono entrati in azione alle elementari Tina Pesaro. L’effrazione ha fatto scattare l’allarme antifurto ma i malintenzionati sono riusciti comunque a sottrarre tre computer portatili.

E’ il terzo colpo in tre mesi nella scuola in questione: in occasione di uno di questi i ladri erano fuggiti a mani vuote.