Volley, Serie B – Canottieri Ongina a Soliera per riscattarsi

Trasferta con voglia di riscatto per la Canottieri Ongina, in campo domani (sabato) alle 19 a Soliera contro la Tecnoarmet nella quinta giornata di ritorno del girone B di serie B maschile. Per la squadra di Gabriele Bruni (reduce dal punto conquistato in casa contro la capolista Sassuolo, terzo tie break casalingo consecutivo senza acuti), terzo avversario a fila modenese da affrontare.

Le parole del tecnico di Monticelli

“All’andata la avevamo spuntata 3-2 ribaltando una situazione non positiva. In quel frangente, eravamo stati bravi perché nei primi due set avevamo giocato in modo scomposto con tanti errori e imprecisioni nell’esecuzione di determinate situazioni già a partire dal primo tocco. Dal terzo parziale ci siamo ritrovati giocando una pallavolo lineare e, seppur con molta fatica, eravamo riusciti a spuntarla al tie break. Soliera è un avversario da non prendere sottogamba, in casa ha sempre fatto risultati e punti e abbiamo visto all’andata che giocando in molto impreciso siamo andati sotto nel punteggio”.

Quindi aggiunge

“Abbiamo voglia di tornare alla vittoria, così come la Tecnoarmet cercherà un successo per tirarsi fuori prima possibile dalle zone rischiose della classifica. Come sempre sarà un match difficile, dove per noi il fattore mentale sarà importante. Nei momenti in difficoltà non bisognerà perdere lucidità, mentre in quelli positivi servirà cavalcare l’onda e sfruttarli appieno. Nel gioco, serve un po’ di stabilità in fase break che ci sta dando più problemi e dove abbiamo più difficoltà nell’eseguire bene il gesto tecnico”.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 42, Pallavolo Cremonese 36, Beca Tensped 35, Tipiesse Cisano 34, Zotup Scanzorosciate 30, National Transports Villa d’Oro Modena 29,Canottieri Ongina 28, Tecnoarmet Soliera 24, Mo.Re. Volley 23, Vero Volley Monza 21, Motta&Rossi Asola Remedello, Team Volley Cazzago Adro 19, Ferramenta Astori 13, Modena Volley 4.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy