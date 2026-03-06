Volley, Serie B2 – Team Bologna attende le under 18 VAP: Nordmeccanica in trasferta a Castel Maggiore

La Nordmeccanica in viaggio nel bolognese per la diciottesima giornata di serie B2: sabato (partita al via alle 17) a Castel Maggiore le under 18 di coach Fanni – che in settimana ha rinnovato con la Academy per le prossime due stagioni nel segno della continuità e della volontà di proseguire con un lavoro di altissimo livello nella pallavolo giovanile – scenderanno in campo con il Volley Team Bologna che all’andata riuscì ad imporsi, nonostante il crescendo della VAP, in tre set nella sfida del Palazzetto dello Sport di San Nicolò.
Gara tutt’altro che banale da decifrare con punti importanti in palio: Bologna può ulteriormente allungare sulla zona pericolosa del girone E mentre la Nordmeccanica ha bisogno di smuoverla per riagganciare i Diavoli Rosa posizionati al quartultimo posto, l’ultimo valido per potersi giocare la permanenza in categoria.
Nell’ultima giornata per la VAP è arrivata la sconfitta con il Galaxy Collecchio nonostante una partita che in diversi frangenti l’aveva vista avanti: a fare la differenza l’esperienza ed il servizio avversari. Per il Volley Team Bologna una corsa al tiebreak con il Minerva ed il successo arrivato solo sul 3-2.