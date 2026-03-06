Baseball – Josè Carlos Perez torna a Piacenza

A volte ritornano….e così il Piacenza pesca nel recente passato riproponendo in campo interno Josè Carlos Perez che vestì il biancorosso nei campionati di B 2021, 2022 e 2023 (85 presenze in totale). D’Auria accoglie con soddisfazione il trentaseienne utility di origini venezuelane che può difendere in tutte le posizioni del diamante ed inoltre garantisce affidabilità in battuta.

Negli anni trascorsi a Piacenza ha saputi mantenersi su medie offensive oltre i 300, ad eccezione del 2022, con una ventina di punti portati a casa. L’annata migliore il 2021 con 380 e 22 rbi. La parentesi lontano dal De Benedetti l’ha vissuta, sempre in B, all’Ares Milano. Nell’ultimo campionato 318 in attacco con 20 punti spinti a casa base. Il Piacenza va sul sicuro confermando la linea che finora ha perseguito la volontà di puntellare uno zoccolo duro molto giovane con innesti di provata esperienza. Un mix che vuole arrivare ad un roster definitivo che unisca freschezza e affidabilità.

Con questo ritorno viene a rinsaldarsi il legame venutosi a creare tra Perez e la nostra piazza visto che il suo approdo in biancorosso cinque anni fa rappresentò per lui un autentico salto d qualità dopo tanta serie C giocata a Bergamo dove risiede.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy