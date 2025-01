Volley, Serie B – Canottieri Ongina riparte dal “Tempio”: sfida a domicilio dei giovani di Modena

Partirà dal “Tempio” della pallavolo italiana, il PalaPanini di Modena, il girone di ritorno della Canottieri Ongina in serie B maschile, con i piacentini in campo domani (sabato) alle 19,30 a domicilio dei giovani di Modena Volley.

I talenti del club di Superlega sono attualmente quint’ultimi con 18 punti, due in meno della squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi, ma all’andata a Monticelli i “baby-canarini” diedero subito il primo dispiacere stagionale ai gialloneri, espugnando in quattro set il rettangolo di gioco di via Edison. Dopo il turno di sosta al giro di boa, la Canottieri Ongina riprende il percorso venendo da un buon periodo a livello di risultati, certificato dalle tre vittorie consecutive a cavallo tra fine 2024 e mese di gennaio del nuovo anno, l’ultima delle quali in casa 3-1 contro Ferramenta Astori.

Fausto Perodi, vice allenatore giallonero

“Modena Volley è una squadra giovane ma molto preparata, all’andata abbiamo sofferto molto la loro battuta e la loro fisicità e sicuramente dovremo porre rimedio agli errori che abbiamo commesso in quel match. Affrontiamo questa ripresa dopo una settimana caratterizzata da qualche acciacco e problema, ma allo stesso tempo siamo fiduciosi di disputare una buona partita. Modena è una formazione che non va lasciata giocare a braccio sciolto, ma impensierita fin da subito; ha individualità importanti come la banda Garello e il centrale Grue e un palleggiatore che fa giocare bene la propria squadra. Come ogni formazione giovane, può avere alti e bassi, ma è una squadra che ha un futuro non solo giovanile ma anche in questo campionato e che probabilmente ha raccolto meno di quanto poteva in questa prima parte”.

Classifica

Stadium Mirandola 37, Zotup Scanzorosciate, Hokkaido Bologna 33, National Transports Villa d’Oro Modena 32, Volley Veneto Benacus 28, Ferramenta Astori 23, Canottieri Ongina, Arredopark Dual Caselle 20, Radici Products, Pallavolo Cremonese 19, Modena Volley 18, Mgr Grassobbio 10, Kema Asola Remedello 9, Imecon Crema 8, Univolley Carpi 6.