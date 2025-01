Serie B – La Bakery Piacenza ospita la forte Treviglio, Zamboni: “Dobbiamo essere più incisivi in difesa” – AUDIO

La Bakery Piacenza torna in campo per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, domenica 2 febbraio 2025 quando alle ore 18:00 al PalaBakery i biancorossi sfideranno Treviglio Brianza. Seconda forza del campionato, con 38 punti in classifica, la formazione brianzola ha tutto per competere fino alla fine per la promozione in Serie A2. Per Piacenza, Treviglio è solo la prima gara delle prossime due gare con avversarie davvero di rango superiore.

Infatti, successivamente ci sarà l’anticipo al sabato in laguna contro Mestre (8 febbraio ore 20:30), e poi quattro partite di fila che assomigliano tanto a degli scontri diretti sia per conquistare posti in ottica post season (i playin sono sempre distanti quattro punti) che per conservare la propria attuale posizione: al PalaBakery contro la Virtus Imola (16 febbraio ore 18:00), a Lumezzane (19 febbraio ore 20:30), in casa con Desio (23 febbraio ore 18:00) e il derby del PalArquato con Fiorenzuola (26 febbraio 20:30).

Le parole di Simone Zamboni a Radio Sound

Le parole di Ludovico Bazzoni (assistente Bakery Piacenza)

«Giochiamo contro una squadra tra le più forti del campionato, che ha nel proprio roster un mix tra giocatori esperti e giovani che stanno dimostrando grande qualità. Pericolosi in attacco, giocano insieme e sono molto efficaci sia sul perimetro che vicino al canestro. Noi arriviamo da una partita molto positiva a Capo d’Orlando, in cui nonostante le difficoltà i ragazzi hanno messo il massimo dell’impegno. Siamo stati agganciati alla gara fino alla fine, che si è decisa con un paio di giocate ed episodi. Questo ci deve dare grande forza e determinazione per proporre un’altra prestazione di livello, a casa nostra, davanti al nostro pubblico a cui chiediamo il massimo della spinta. Gli stimoli non ci mancano».