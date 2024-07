Volley, Serie B – Davide Rosati continua a dirigere la seconda linea della Canottieri Ongina

Un punto fermo in seconda linea. Per dare equilibrio alla squadra, la Canottieri Ongina annuncia la conferma del libero Davide Rosati, classe 2000 e al suo terzo anno nella formazione piacentina che militerà in serie B maschile.

Donato De Pascali, DS Canottieri Ongina

“Siamo particolarmente contenti di poter comunicare la conferma della collaborazione con Davide che pertanto rimarrà il “padrone” della seconda linea anche nella prossima stagione. La sicurezza nei fondamentali che sa trasmettere e lo spessore umano del ragazzo sono centrali all’interno della costruzione del gioco e in senso più esteso del team che intendiamo allestire”.

“Sono felice della conferma e ringrazio la società per la fiducia. L’anno scorso non è andato come avremmo voluto e abbiamo avuto tante difficoltà, quindi ho scelto di rimanere per cancellare l’ultima stagione. La società è ambiziosa e io sono motivato a fare bene, spero che si possa creare da subito una buona atmosfera per lavorare al meglio e ottenere risultati”.