Volley, Serie B2 – Elisa Frassi nuovamente al centro della rete della Pallavolo Alsenese

Secondo anno alla Pallavolo Alsenese per Elisa Frassi, centrale classe 2001 che anche nella prossima stagione indosserà la maglia gialloblù nel campionato di B2 femminile. La giocatrice cremasca, tra le protagoniste della scorsa annata, prosegue dunque l’avventura in terra piacentina nel cuore della rete della squadra affidata a Paolo Bergamaschi.

Stiliano Faroldi, presidente Pallavolo Alsenese

“Mi fa molto piacere che Elisa abbia deciso di rimanere ad Alseno, perché è una giocatrice che dà sempre il massimo in allenamento e in partita; è una ragazza “lavoratrice” e molto professionale, per questo abbiamo deciso di puntare ancora su di lei”.

Afferma Elisa Frassi

“Veniamo da un anno positivo, molto intenso e culminato con la conquista della Coppa Italia a Campobasso. Il non aver raggiunto i play off in campionato è stato uno dei motivi per rimanere ad Alseno e riprovarci nei prossimi mesi, perché questo risultato ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Qui mi sono trovata molto bene nonostante sia stata una stagione un po’ movimentata; sarà importante creare un gruppo forte e lavorare sodo in un ambiente sereno. Conoscevo già da prima Paolo Bergamaschi, quando è stato chiamato a guidare la squadra da primo allenatore (dopo l’esperienza da vice, ndc) ha gestito bene una situazione non facile e ho piena fiducia in lui”.