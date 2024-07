Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose, i risultati della quarta serata

Al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda la 6 Giorni delle Rose Internazionale ha visto concludersi la quarta serata di gare. In questa giornata è iniziata la madison (o “americana”) maschile, gara a coppie che andrà avanti fino a giovedì. Dopo la prima prova e il primo giro lanciato (che concorre a formare la classifica generale della madison) leader della classifica generale sono Lev Gonov e Ivan Smirnov, coppia in maglia Rosti, che ha fine serata ha indossato la maglia bianca Siderpighi di leader.

Nella madison maschile (la cui classifica generale si chiuderà nella serata di giovedì) vittoria nettissima per Bugaenko e Zarakovskiy (Ferri), che hanno guadagnato ben due giri (40 punti), chiudendo a 48. Secondi Gonov e Smirnov (Rosti) a quota 30, terzi Frislie e Walsh a 28. Smirnov e Gonov hanno preso il comando vincendo la prova del giro lanciato con il tempo di 21”116.

Nella madison femminile altro successo delle polacche Patrycia Lorkowska-Maja Tracka (Rosti), che si sono imposte sulle ceche Bartova-Nemcova (Acef), consolidando il primato nella classifica generale (vestono la maglia bianca Siderpighi). Domani sera la conclusione della madison femminile, anticipata dal giro lanciato.

Ad aprire la serata è stato l’inseguimento femminile Under 23 – Gran Premio Cattadori Orvi, vinto dalla polacca Martyna Szcesna, che in finale ha raggiunto l’ucraina Arina Korotieieva. Terza posizione per un’altra atleta ucraina, Yelyzaveta Holod.

Il programma del 3 luglio

h 20.30 Inseguimento individuale Uomini Under 23 Gran Premio Aura,

Giro lanciato femminile

Madison maschile

Madison femminile (maglia bianca Siderpighi)

Streaming

Tutte le sere dalle 20 (dalle 18 quando sono in programma gli omnium) le gare saranno visibili da ogni parte del mondo sul canale youtube “6 giorni delle rose” (https://www.youtube.com/@6giornidellerose/streams) con telecronaca di Danilo Gioia e commento tecnico di Marco Cannone. Info, risultati completi e programma sul sito www.fiorenzuolatrack.it. L’ingresso al Velodromo è sempre gratuito.