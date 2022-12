Volley, Serie B – La Canottieri Ongina cala il tris: 3-1 a Novi

Terza vittoria consecutiva per la Canottieri Ongina, che grazie al 3-1 casalingo di sabato contro Novi difende imbattibilità casalinga e terzo posto nel girone A di serie B maschile.

Un altro esame superato, dunque, per la formazione di Gabriele Bruni, che ha respinto l’assalto della formazione piemontese affamata di punti-salvezza. Top scorer nella metà campo piacentina, l’opposto Henry Miranda con 19 punti, seguito a quota 17 dal martello Alexander Chadtchyn e dal centrale Beppe De Biasi (13 su 16 in attacco e 4 muri). In doppia cifra anche l’altro schiacciatore Samuel Frascio, schierato in sestetto per la prima volta dopo l’infortunio e capace di chiudere con 11 punti. Sul versante ospite, 21 i palloni messi a terra dall’inossidabile opposto Stefano Moro (classe 1982), supportato dai 12 del recuperato schiacciatore Matteo Repetto. A livello di fondamentali, la Canottieri Ongina ha scavato il solco soprattutto grazie al muro (14 a 4 il duello in block).

CANOTTIERI ONGINA-NOVI 3-1

(25-22, 25-17, 20-25, 25-22)

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 17, Marcoionni 2, Miranda 19, Frascio 11, De Biasi B. 17, Ramberti 4, Rosati (L), Miglietta, Boschi, Paratici, Ousse, De Biasi M.. N.e.: Zorzella, Sala (L). All.: Bruni

NOVI: Volpara M. 4, Moro S. 21, Mangini 5, Capettini 6, Volpara D. 1, Repetto 12, Quaglieri (L), Trombin (L), Giovanelli 6. N.e.: Bonvini, Moro L.. All.: Dogliero

Classifica

Negrini Cte Acqui 25, Alto Canavese 22, Canottieri Ongina 21, Pvl Cerealterra Ciriè, Parella Torino, Mercatò Alba 19, Sant’Anna Tomcar 17, Npsg La Spezia 15, Cus Genova, Zephyr Mulattieri, Colombo Volley Genova 11, Novi 10, Fenera Chieri 76 8, Fas Albisola 2.