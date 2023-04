Volley, Serie B – La Canottieri Ongina riparte da Novi Ligure

Sarà la trasferta di Novi Ligure a lanciare il rush finale di regular season per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile (girone A). Domani (sabato) alle 21 in terra piemontese la formazione di Gabriele Bruni sfiderà i padroni di casa, affamati di punti salvezza, mentre Monticelli vuole blindare i play off, avendo 6 lunghezze di vantaggio sulla terza classificata (Alto Canavese) a quattro turni dal termine.

L’avversario

La Novi Pallavolo occupa il terz’ultimo posto con 23 punti, a -1 dal Chieri quart’ultimo e a due lunghezze dalla quint’ultima posizione occupata dal Cus Genova a quota 25. L’elemento di spicco è senza dubbio l’opposto Stefano Moro, classe 1982 e una vita tra A1 e A2, oltre ad aver vinto l’argento europeo Juniores nella rassegna 2002 disputata in Sicilia.

La classifica

Negrini Cte Acqui 56, Canottieri Ongina 54, Alto Canavese 48, Parella Torino 41, Pvl Cerealterra Ciriè 40, Npsg La Spezia 38, Mercatò Alba 28, Sant’Anna Tomcar, Zephyr Mulattieri 26, Cus Genova 25, Fenera Chieri 76 24, Novi 23, Colombo Volley Genova 22, Fas Albisola 11.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.