La Curva Nord ricorda Davide Reboli con un corteo: il tributo dei tifosi ad un anno dalla scomparsa del leader degli ultras – VIDEO E FOTO

Cori, striscioni e bandiere biancorosse come immaginiamo avrebbe voluto lui. Così i ragazzi della Curva Nord e d altri sostenitori hanno ricordato Davide Deboli, il leader indiscusso degli ultras del Piacenza Calcio che si è spento prematuramente esattamente un anno fa, il 14 aprile 2022 a soli 53 anni. Un nutrito corteo partito dal Liceo Scientifico si è snodato tra le vie del centro cittadino. Significativo il passaggio a Piazza Duomo, dove i tifosi hanno tributato un omaggio all’amico scomparso.



La Curva e tanti dei presenti domenica saranno sicuramente a Busto Arsizio per sostenere la squadra in una gara decisiva per la salvezza