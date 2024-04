Volley, Serie B – La Canottieri Ongina sfida la lanciatissima Ama San Martino

Ritorno in campo dopo la sosta pasquale per la Canottieri Ongina, formazione piacentina impegnata in serie B maschile nel girone D. Domani (sabato) alle 18 a Monticelli la squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi – quinta in classifica con 33 punti – sfiderà i reggiani dell’Ama San Martino, sesti a quota 27 ma reduci da sei vittorie consecutive nel girone di ritorno, giocato da imbattuti. I gialloneri piacentini arrivano all’appuntamento dopo aver vinto il derby pre-pasquale contro i giovani della Gas Sales Piacenza (3-1).

“L’Ama è la squadra più in forma, era strano vedere San Martino in basso in classifica visto il valore della squadra, ora ha ingranato e stanno emergendo i loro punti forti. Per quanto ci riguarda, dovremmo aver finalmente recuperato tutti gli indisponibili (con la Gas Sales erano indisponibili Di Tullio, Colella e Malvestiti, ndc) e la rosa è arruolabile. Finalmente non avremo più pause e da qui alla fine del campionato mi aspetto molta professionalità da parte della squadra; scenderemo in campo per vincere tutte le partite, so che sarà difficile ma dobbiamo cercare di migliorare la nostra posizione in classifica, anche se vorrebbe dire magari solo un posto in graduatoria. Abbiamo il dovere di cercare di conquistare più punti possibili in classifica”.

Classifica

Viadana 46, Kerakoll Sassuolo 45, National Transport Villa d’Oro Modena 44, Arredopark Dual Caselle 39, Canottieri Ongina 33, Ama San Martino, Kema Asola Remedello, Modena Volley 27, Volley Veneto Benacus 22, Univolley Carpi 19, Malagoli Tensped 16, Moma Anderlini 11, Gas Sales 4.