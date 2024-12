Volley, Serie B – La Canottieri Ongina vuole invertire il trend negativo: trasferta a Sommacampagna

Trasferta veronese per la Canottieri Ongina, di scena domani (sabato) alle 18 a Sommacampagna contro l’Arredopark Dual Caselle nell’undicesima giornata d’andata del girone C di serie B maschile. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi cerca un’inversione di tendenza sfidando – contrariamente agli ultimi tre incontri – una formazione più attardata in classifica. Caselle, infatti, è terz’ultima a quota 7 punti, cinque in meno dei piacentini, noni a quota 12.

In settimana, il presidente Fausto Colombi aveva rinnovato la fiducia allo staff tecnico (dopo che coach Bruni si era messo in discussione in prima persona dopo il ko contro il Volley Veneto Benacus) e alla squadra, chiedendo al contempo una dose supplementare di impegno all’interno del rettangolo di gioco per provare a uscire dal momento negativo.

Fausto Perodi, vice allenatore giallonero

“Caselle è una squadra quadrata e rodata, che da anni gioca insieme anche se ha cambiato palleggiatore e quindi deve un po’ trovare la nuova alchimia. Dal canto nostro, dobbiamo fare la quadra del sestetto vista la lunga assenza del capitano De Biasi, ma soprattutto fare ciò che diciamo dall’inizio dell’anno: giocare di squadra e commettere meno errori, a partire dalla battuta, mostrando disponibilità ad allungare le azioni quando necessario. Veniamo da tre sconfitte e altrettante prestazioni dove non abbiamo reso come ci aspettavamo, quindi auspichiamo un’inversione di tendenza in vista del Natale. Un aspetto su cui stiamo lavorando in palestra è variare i colpi e cercare di essere più imprevedibili possibile per l’avversario e non trovarci sempre davanti la difesa schierata”.

Classifica

Stadium Mirandola 25, Hokkaido Bologna 23, Zotup Scanzorosciate 21, National Transports Villa d’Oro Modena 20, Volley Veneto Benacus, Ferramenta Astori 19, Modena Volley 14, Pallavolo Cremonese 13, Canottieri Ongina 12, Radici Products 11, Mgr Grassobbio 10, Kema Asola Remedello 9, Arredopark Dual Caselle 7, Univolley Carpi 5, Imecon Crema 2.