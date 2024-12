Anche a Piacenza l’attesa Renault 5, elettrica e tecnologica. Un sabato di festa al concessionario Autorel

Una giornata di festa per grandi e piccini. E questa volta è proprio il caso di dirlo. Sabato 14 dicembre, a partire dalle 16,30, il concessionario Autorel di via Caorsana 26b, a Piacenza, celebra il lancio di uno dei modelli più attesi dagli appassionati di motori, ovvero la Renault 5. E lo fa con una giornata ricca di proposte per tutta la famiglia. Se gli adulti potranno provare la vettura attraverso test drive, i bimbi troveranno animazione, gonfiabili, baby dance, truccabimbi.

Non solo: i piccoli ospiti potranno intrattenersi con giochi di una volta, avranno la possibilità di partecipare a una vera e propria sfilata e soprattutto avranno l’occasione di incontrare Babbo Natale con i suoi elfi. Durante la giornata sarà messo a disposizione un ricco aperitivo per mamma e papà e un gustoso stand di dolci, impreziosito da una spettacolare fontana di cioccolato, per i bimbi. Insomma, davvero una giornata per tutta la famiglia.

La nuova Renault 5

La protagonista indiscussa, come detto, sarà la nuova Renault 5, iconica vettura che da oggi si riscopre in chiave elettrica per restare sempre al passo con la sua epoca. Con il suo design retro-futuristico e il motore E-Tech electric, è pronta a rivoluzionare il concetto di city car. Con un’autonomia fino a 410 km, Renault 5 E-Tech electric ti garantisce un’esperienza di guida eccezionale.

Esperienza arricchita anche dall’innovativo sistema di infotainment gestito da un display openR da 10,1”. Un sistema multimediale connesso openR link con Google integrato, che mette a tua disposizione il massimo della tecnologia con più di 50 app e un’ampia serie di servizi connessi avanzati.

Come partecipare

Come detto, durante la festa sarà possibile provare Renault 5 e la gamma di veicoli elettrici Renault e Dacia. Sono tutti invitati, è gradita la prenotazione alla mail c.razza@autorel.it oppure inviando un messaggio al 3485563305.