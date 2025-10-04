Volley, Serie B – La pre-season della Canottieri Ongina si chiude con il sorriso: 4-0 ai giovani della Gas Sales Bluenergy

Canottieri Ongina
Si chiude con il sorriso la pre-season della Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che sabato 11 ottobre farà l’esordio stagionale sul campo bergamasco di Cisano. Ieri sera (venerdì) a Monticelli d’Ongina la squadra allenata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi si è testata con le giovani promesse della Gas Sales Bluenergy; i gialloneri di casa si sono imposti 4-0 sul gruppo che parteciperà ai campionati under 19 e serie C. Anche in questa occasione, a riposo il centrale Gabriele Cucchi nel tentativo di recuperarlo in vista della nuova settimana.

“Sicuramente – il commento di coach Bruni – dobbiamo sistemare alcune situazioni, ma siamo nella normalità: per forza di cose certi meccanismi non sono ancora oliati a dovere ed è infatti per questo che ci alleniamo quotidianamente durante la settimana. Il test contro i giovani della Gas Sales Bluenergy ci ha permesso di utilizzare tutta la rosa a disposizione e abbiamo provato anche alcune situazioni fino ad oggi non ancora esplorate. Possiamo fare meglio? Certo, ma siamo anche consapevoli che non sarà nell’immediato”.

CANOTTIERI ONGINA-GAS SALES BLUENERGY 4-0

(25-22, 25-19, 25-17, 25-20)

