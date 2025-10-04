Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink, domenica in sella a San Daniele del Friuli

Domenica nel Nord Est per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, di scena a San Daniele del Friuli nella Coppa Rosa, gara con la formula Donne Open. La squadra piacentina Donne Juniores sarà al via alle 13 con quattro atlete: Giulia Casubolo, Sofia Delle Fontane e le gemelle Martina e Alessia Orsi.
“Dopo i primi chilometri di trasferimento – commenta Vittorio Affaticati, direttore sportivo delle “panterine” insieme a Krizia Corradetti – ci sarà da affrontare un circuito di 18 chilometri e 600 metri da ripetere 6 volte (primo giro 14 chilometri) per un totale di quasi 107 chilometri. Il percorso è molto duro e selettivo, cercheremo di fare del nostro meglio anche perché avremo al via solo quattro atlete”.