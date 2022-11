Volley, Serie B – La striscia d’oro della Canottieri Ongina si ferma in Piemonte: sorride la Pvl Cerealterra (3-0)

Si ferma a tre la striscia di successi consecutivi della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile. Sabato a Ciriè (Torino) la squadra di Gabriele Bruni ha interrotto il periodo positivo cedendo in tre set ai padroni di casa della Pvl Cerealterra, che hanno agganciato i piacentini (alla vigilia secondi con Acqui) al quarto posto in classifica anche in compagnia di Alba, mentre al terzo posto è salito il Parella Torino. Sul rettangolo di gioco piemontese è stata battaglia dal primo all’ultimo pallone, come testimoniano i risultati dei tre set disputati, tutti terminati ai vantaggi. A livello statistico, a premiare la Pvl è stato soprattutto il muro (16 block vincenti a 8), oltre a qualche errore in meno al servizio. Top scorer giallonero, l’opposto Henry Miranda (19 punti), seguito dal martello “Sasha” Chadtchyn, grande ex di turno (15 punti).

PVL CEREALTERRA CIRIE’-CANOTTIERI ONGINA 3-0

(26-24, 32-30, 28-26)

PVL CEREALTERRA CIRIE’: Richeri 11, Cena 6, Dellaquila 3, Amouah 14, Dogliotti 3, Raso 17, Gecchele (L), Marietti (L), Sorrentino 5, Manera, Coroli. N.e.: Arnaud, Sancio, Scollo. All.: Salvi

CANOTTIERI ONGINA: Miglietta 10, De Biasi B. 10, Ramberti 1, Chadtchyn 15, Marcoionni 4, Miranda 19, Rosati (L), Boschi, Paratici. N.e.: Frascio, Zorzella, Ousse, Sala (L), De Biasi M.. All.: Bruni

Classifica

Alto Canavese 12, Negrini Cte Acqui 11, Parella Torino 10, Canottieri Ongina, Pvl Cerealterra Ciriè, Mercatò Alba 9, Sant’Anna Tomcar 8, Novi, Colombo Volley Genova, Zephyr Mulattieri 7, Npsg La Spezia, Fenera Chieri 76 6, Cus Genova 3, Fas Albisola 1.