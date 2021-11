Volley Serie B, per la Canottieri Ongina c’è l’esame-Valtrompia

Esame di maturità per la Canottieri Ongina, con la squadra piacentina impegnata sabato alle 18 a Monticelli contro i bresciani del Valtrompia Volley nella quinta giornata del girone C. I gialloneri, infatti, occupano il secondo posto in classifica con 11 punti, a -1 dalla capolista Mantova. Dall’altra parte della rete troveranno un avversario che sogna il sorpasso, essendo terzo a quota 9.

Qui Canottieri

La formazione del presidente Fausto Colombi è reduce da quattro vittorie in altrettante partite, tra cui il 3-2 casalingo contro Unitrento Volley, unico spartiacque rispetto al cammino perfetto della capolista Mantova. Sabato scorso, i gialloneri hanno espugnato in quattro set in rimonta il campo del Cavaion e ora si preparano all’incontro con i “Lupi”.

L’avversario

Il Valtrompia Volley è guidato da coach Enrico Peli, ex libero di serie A che quest’anno è tornato sulla panchina valtrumplina.

“La Canottieri Ongina è una delle squadre più attrezzate del campionato ed è formata da giocatori molto esperti. Noi siamo in un buon momento di forma, ma sappiamo che per poter combattere contro formazioni di questo livello dobbiamo giocare sempre al massimo”.

Diretta

La partita tra Canottieri Ongina e Valtrompia Volley sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.