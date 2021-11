Calcio dilettanti, il programma del weekend: Bobbiese-Gotico

Come di consueto, ecco il programma completo del Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. La Bobbiese è impegnata contro il Gotico Garibaldina nel terzo derby di fila. Scontro al vertice in Terza Categoria a girone unico tra Pianellese e Lyons Quarto.

Eccellenza

Dopo il pareggio per 2-2 nel derby con il Nibbiano&Valtidone, un’Agazzanese ancora in cerca della prima vittoria stagionale va a far visita al Felino, compagine che milita in dodicesima posizione e anch’essa in piena zona play-out. I valtidonesi, invece, ospitano il Piccardo Traversetolo, terza forza del campionato.

In campo anche:

Bibbiano San Polo – Arcetana;

Fidentina – Colorno;

Modenese – Campagnola;

Real Formigine – Cittadella Vis Modena;

Salsomaggiore – Rolo.

Promozione

Terzo derby di fila per la Bobbiese che riceve il Gotico Garibaldina. Appaiata ai neroverdi in vetta alla classifica, c’è l’Alsenese che sfida la Futura Fornovo Medesano, sesta in classifica. La Castellana Fontana (terza), invece, se la vede contro il Carignano (quarto) in un big match ad alta quota. La Pontenurese, nell’anticipo del sabato, ha la possibilità di bissare il successo ottenuto domenica scorsa contro il fanalino di coda Viarolese. Infine, il Vigolo Marchese incrocia il Tonnotto San Secondo.

In campo anche:

Fiore Pallavicino – Langhiranese;

Polisportiva Il Cervo – Noceto.

Prima Categoria

La capolista Carpaneto Chero sfida la Sarmatese con l’obiettivo di vincere e allungare sullo Zibello Polesine, impegnato in un match complicato contro il Fidenza. Lo Sporting Fiorenzuola (terzo), invece, riposa.

In campo anche:

Borgonovese – Ziano;

Podenzano – Pontolliese Gazzola;

Sannazzarese – Spes Borgotrebbia;

Vigolzone – Rottofreno.

Seconda Categoria

Nel girone A, lo Junior Drago ospita il San Giuseppe; il San Nicolò Calendasco ha la possibilità di accorciare il gap con la capolista in un incontro che si prospetta agile contro il San Rocco. Il Gossolengo Pittolo gioca contro la Turris.

In campo anche:

Audax Libertas – San Corrado;

Niviano – Bobbio Perino;

San Lazzaro – Gragnano;

San Filippo Neri – Rivergaro.

Nel girone B, invece, sfida complicata per il Pro Villanova con la capolista Vicofertile; il Corte gioca contro il Montebello; derby tra Lugagnanese e Salicetese.

In campo anche:

Arquatese – Mezzani;

Caorso – Fraore;

San Leo – Sissa;

Scanderbeg – Virtus San Lorenzo.

Terza Categoria

Scontro al vertice tra Pianellese e Lyons Quarto; la Virtus Piacenza fa visita alla Folgore; infine, il Cadeo gioca contro l’ultima in classifica, ovvero il Farini Bettola.

In campo anche:

Bivio Volante – Fulgor;

Gerbido Sipa – Alseno;

Primogenita – San Giorgio;

San Polo – Travese;

Vernasca – Gropparello.

