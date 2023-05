Volley, Serie B1 – Il campionato della VAP si chiude con una sconfitta in casa di Pro Patria: 3-0

Si chiude con una sconfitta per 3 a 0 il campionato di serie B1 dove la VAP, chiudendo al penultimo posto in classifica, retrocederebbe in serie B2.

Il condizionale in questi casi è d’obbligo perché i 22 punti conquistati concedono una seppur flebile speranza alle piacentine di essere ripescate in B1 in caso di rinunce o defezioni di altre formazioni al momento dell’iscrizione alla prossima stagione.

Nonostante la certezza della retrocessione matematica anticipata, le ragazze hanno giocato fino alla morte tutte le ultime partite cercando di dare il massimo in campo.

Nella partita di ieri le ragazze di Chiodaroli (Mineo assente per malattia) partono male penalizzate dal fatto di giocare in una palestra non adatta. La strettezza degli spazi intorno al campo, l’altezza del soffitto assolutamente inadeguata e l’illuminazione quasi cimiteriale creano non poco imbarazzo alle giocatrici. Ne scaturisce un primo tempo ricco di errori in attacco delle nostre attaccanti, di errori di misura in battuta e di ricezioni e difese finite inevitabilmente sul soffitto.

Nel set in questione le ragazze VAP riescono a raccogliere solo 13 punti. Nei due set successivi invece, dopo forse avere preso un po’ meglio le misure del campo, il gioco delle piacentine migliora decisamente e sicuramente avrebbero potuto vincere almeno un set (25 a 23 il secondo e 25 a 21 il terzo).

Pro Patria – VAP 3-0

(25-13, 25-23, 25-21)

VAP: Pierdonati 5 punti, Fabbri 7, Piomboni 12, Iacona 5, Gazzola (Libero), Del Core 10, Magnabosco 1, Dodi, N.E: Muller (L2), Pedrolli, Viganò, Mozzi, Arbore. Allenatore Chiodaroli.

Pro Patria: Villa 10, Merati, Giacomini 9, De Ambrogi 1, Badaracco, Trabucchi, Mazzi, Sollazzo (Libero), Visconti 5, Bilamour 14,Poser 1.