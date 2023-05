Volley – La VAP ospita la finale provinciale U13, Marchetti: “Sarà una giornata di sport e divertimento” – AUDIO

Si è tenuta presso il bar Da Luca a Piacenza la conferenza stampa di presentazione delle Final Four provinciali Under 13 che si terranno domenica 14 maggio nelle palestre Baldini e Salvadè di Piacenza e che saranno organizzate dalla VAP – Volley Academy Piacenza.

“Abbiamo l’onore di ospitare un altro grande evento qui a Piacenza e Vap sarà ancora una volta la squadra organizzatrice della manifestazione. Sarà una bellissima giornata di sport e divertimento con diverse iniziative collaterali alle partite proprio com’è avvenuto per le Final Four Under 18. Ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale, il Coni Piacenza e la FIPAV Piacenza. Un grazie particolare va a Filippo Bollati, direttore di Vivi Energia per il sostegno alla nostra realtà”.

“Andiamo orgogliosi della sinergia tra le società sportive e la FIPAV. Un grazie per l’organizzazione di queste Final Four a Vap e alla FIPAV Piacenza. Come Coni siamo sempre particolarmente attenti agli aspetti inclusivi dello sport e iniziative come queste non possono che fare bene a tutto il movimento sportivo del nostro territorio”.