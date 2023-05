Para-Ciclismo – Luca Chiesa si tinge d’argento nella seconda prova di Coppa del Mondo a Ostenda

Luca Chiesa non conosce confini! Dopo aver sbaragliato la concorrenza amatoriale in Granfondo assolutamente leggendarie come la Nove Colli e la Strade Bianche, il ciclista piacentino ha deciso di allargare i propri orizzonti anche al Para-Ciclismo (nella categoria Tandem, ovvero quella che comprende un atleta cieco o ipovedente), trovando subito un risultato di prestigio.

Federico Andreoli e Luca Chiesa

Sulle strade di Ostenda (Belgio), teatro della seconda prova di Coppa del Mondo, il campione biancorosso ha conquistato una fantastica medaglia d’argento nella prova in linea insieme al compagno Federico Andreoli. I due azzurri hanno corso alla grande sul percorso fiammingo, arrendendosi solamente in volata alla coppia olandese formata da Patrick Bos e Tristan Bangma.

Più che buono anche il risultato a cronometro, sempre in quel di Ostenda nella giornata di sabato: un quinto posto complessivo a 2’06” dai cannibali Bos-Bangma.

Queste le parole del piacentino al termine della prova