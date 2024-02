Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio in trasferta a Villa Franca di Verona per la prima di ritorno

Prima giornata di ritorno nel campionato nazionale di serie B2, girone E, per la formazione della Pallavolo San Giorgio Piacentino che affronteranno in trasferta la Top Volley.

Chiusa l’andata con una sconfitta per 3-2 a San Martino Buon Albergo, sabato 10 febbraio la squadra piacentina ritorna nel veronese, sfidando la giovane Top Volley Villafranca di Verona, terz’ultima in classifica. Non sarà una gara affatto facile, nonostante la classifica, possa dire il contrario, le giallobiancoblù devono invertire la tendenza che le hanno viste conquistare solo un punto nelle ultime tre trasferte, infatti l’ultimo successo esterno risale a sabato 18 novembre a Soliera.

“Partita complicatissima contro una squadra che è cresciuta tanto. Sarà una partita combattuta e i loro ultimi risultati dicono che il lavoro fatto da Delgado sta portando frutti. Dobbiamo fare un cambio di marcia in trasferta e da adesso approcciare a tutte le partite come se fossero finali”.

Dirigeranno Francesco Cecconi e Federica Davanzo, entrambi della sezione di Treviso-Belluno (Tre.Uno). Fischio d’inizio alle ore 18 presso il PalaSport di Villafranca di Verona in via Della Speranza. Non ci sono ex di turno. L’unico precedente è la gara d’andata giocata lo scorso 6 ottobre, vinta dalla Pallavolo San Giorgio per 3-0.

Classifica

Pall. Alsenese 32 punti; San Damaso 30 punti; Pall. San Giorgio 28; Cerea 26; Volley Davis 2c 24; Be One San Martino 22; Galaxy Volley 21; Piadena 18; Moma Anderlini 16; Mirandola 15; Soliera 14; Top Volley 12; Viadana 6; Spakka Volley 0..

Serie D

Dopo la sosta ritorna in campo anche il Volley SangioPode, seconda in classifica, venerdì 9 febbraio, alle ore 21 la Vaten Limpia, squadra di Reggio Emilia, nella prima giornata del girone di ritorno.