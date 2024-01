Serie A2 – Assigeco Piacenza ancora ko nei minuti finali: a Verona finisce 70-64

Termina con una sconfitta la ventesima giornata di campionato per l’UCC Assigeco Piacenza, che a Verona gioca l’ennesima partita gagliarda della stagione cedendo solamente nei minuti finali. I ragazzi di coach Salieri resistono ai tentativi di allungo dei padroni di casa e impattano il match a cinque minuti dal termine, ma non riescono a tirare la stoccata decisiva nel finale dovendosi arrendere alla compagine gialloblù, trascinata dalla doppia-doppia di Esposito (17 punti + 10 rimbalzi). I biancorossoblu, con uno Skeens a mezzo servizio a causa di un virus febbrile, pagano il divario a rimbalzo (49 a 32) nonostante i 12 punti di Bonacini.

Le parole di Salieri al termine del match

“È stata una partita molto fisica e dura come ci aspettavamo. Abbiamo trovato davanti una squadra organizzata e molto brava in difesa. Il match è stato equilibrato, come si evince dai parziali della partita, e a fare la differenza sono stati i rimbalzi (49-32). Si è deciso l’incontro su degli episodi, senza dover togliere nessun merito a Verona. Noi abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo, a parte in alcuni tratti dove Esposito ha fatto la differenza. I ragazzi sono stati bravi a rimettere la partita in equilibrio: nonostante la sconfitta ho visto un buono spirito in campo”.

Tezenis Verona – Assigeco Piacenza 70-64

(20-13; 17-20; 16-15; 17-16)

Tezenis Verona: Penna 3, DeVoe 12, Udom 15, Esposito 17, Murphy 14, Stefanelli 9, Bartoli, Gajic, Gazzotti, Massone. Ne: Airhienbuwa, Mbacke. Allenatore: Ramagli

Assigeco Piacenza: Sabatini 5, Querci 5, Veronesi 4, Miller 5, D’Almeida 9, Skeens 6, Serpilli 6, Filoni 6, Bonacini 12, Gallo 6. Ne: Gherardini, Joksimovic. Allenatore: Salieri