Volley, Serie B1 – La VAP strappa un set, il MioVolley si prende la partita in quattro parziali

Vittoria in quattro set per l’Everest MioVolley che supera una Volley Academy Piacenza a tratti piuttosto caparbia e capace di mettere in difficoltà il sestetto biancoblu. Le ospiti si prendono il primo set e lottano nel terzo ma il MioVolley riesce a ritrovare compattezza nei momenti chiave spuntandola per 3-1.

Coach Mazzola apre la gara con Colombano e Nonnati in diagonale, Cornelli e Naddeo bande, Guaschino e Negri al centro con Fizzotti libero.

La cronaca

Più distesa la Volley Academy in avvio, Negri e Naddeo riportano sotto il MioVolley (7-7) ma le ospiti sfruttano al meglio i cali di concentrazione biancoblu passando avanti con convinzione (10-15), c’è timeout per l’Everest che apre la rimonta (14-16). La VAP però non si scompone e torna a macinare punti con un buon break (14-19): c’è Nedeljkovic per Negri ma l’inerzia è tutta delle ospiti che chiudono 17-25.

Scarabelli rileva Naddeo in avvio di secondo parziale, Nonnati va di parallela per il 5-4, Scarabelli trova l’ace del 9-6 con l’Academy che ferma il gioco sullo score di 10-6. Cornelli picchia forte (13-6) con l’Everest che insiste senza concedere tregua alle avversarie (19-6). Nel finale entrano Ducoli e Bianchini, risolve una fast di Nedeljkovic.

La VAP si scrolla di dosso il secondo parziale con una partenza convincente (2-5), Scarabelli tocca il muro avversario e fa cinque pari. Il primo strappo è del MioVolley (10-7) ma la Volley Academy rientra sul tredici pari e passa a condurre (14-15): anche nel finale si lotta punto a punto, Naddeo allunga (23-20) ma la VAP rientra (23-22). Serve un attacco di Cornelli per chiudere il set 25-23.

Guaschino spegne il primo break della VAP (1-3), Cornelli con un ace firma il primo vantaggio Everest (6-5) che avanza di tre lunghezze (8-5) e prosegue nella sua inerzia (13-5) con un attacco di Scarabelli. Il MioVolley prosegue sulla stessa strada (19-10), entra Passerini e Nedeljkovic ancora una volta mette la parola fine sul 25-13.

MIOVOLLEY-VOLLEY ACADEMY PIACENZA 3-1

(17-25; 25-13; 25-23; 25-13)

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 3, Bianchini, Nonnati 12, Cornelli 10, Naddeo 3, Scarabelli 12, Ducoli, Guaschino 8, Negri 4, Nedeljkovic 5, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Moretti. All. Mazzola

VIVI ENERGIA VAP: Terrana 11, Schillkowski 2, Da Pos, Ruggeri, Ouahoun, Borri 2, Nella 18, Dodi 15, Gazzola (L), Riccio (L). NE: Bibolotti, Iacona, Milani. All. Licata-Chiodaroli

Serie C – Busa Trasporti trova una reazione ma Everton vince 3-1

Il Busa Trasporti non riesce ad espugnare il difficile campo dell’Everton: per il MioVolley dopo una partenza piuttosto delicata con i primi due set persi arriva la reazione nel terzo parziale ed un quarto set giocato alla pari ma non basta per incassare punti dalla trasferta reggiana.

EVERTON VOLLEY-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 3-1

(25-15; 25-14; 20-25; 25-22)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Padrini, Boselli, Galibardi, Zucchi, Ferri, Bertolamei, Bossalini, Martino, Bontempi (L). NE: Mezza, Tramelli (L). All. Leggeri-Parenti