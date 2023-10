Volley, Serie B1 – Quarto successo per il MioVolley: con Rimont Genova è 3-0

L’Everest MioVolley conquista la quarta vittoria in campionato superando il Rimont Progetti Genova in tre set: un successo che arriva nei momenti chiave dei parziali dove la squadra di coach Mazzola mantiene sempre grande attenzione senza lasciare modo alle avversarie di rientrare in gara.

Le biancoblu scendono in campo con Colombano e Nonnati in diagonale, Cornelli e Scarabelli bande, Guaschino e Negri centrali con Fizzotti libero.

Dopo il minuto di raccoglimento e l’abbraccio di tutto l’Everest MioVolley per ricordare Rosalba Algieri, si entra subito nel vivo dell’incontro con Cornelli e Negri (6-3), Genova ribatte per un avvio equilibrato (8-6): è Scarabelli a spingere il punteggio sul 10-6 con due attacchi consecutivi. Guaschino tocca quanto basta per il muro del 13-9, Nonnati attacca il 15-11 con l’Everest che si distende (20-15) e chiude 25-19.

Avvio di secondo parziale piuttosto equilibrato con la Rimont che si porta avanti (5-7): dopo un break favorevole alle ospiti coach Mazzola chiama timeout (6-9) con l’Everest che recupera portandosi sul dieci pari con un attacco di Cornelli. E’ la stessa Cornelli a firmare il sorpasso biancoblu fino al 15-12. Negri trova l’ace del 17-13 con il MioVolley che non molla la presa con Nonnati. Nel finale arriva l’ingresso di Bianchini e Naddeo: l’Everest chiude 25-21.

Guaschino apre con un primo tempo il terzo set, ancora nel segno dell’equilibrio. Equilibrio che Scarabelli prova a spezzare premendo sulla seconda linea ospite (10-6): c’è timeout per Genova ma l’Everest mantiene continuità (15-7). Moretti fa il suo esordio in categoria mentre il lungo turno di Colombano in battuta porta in dote un ace (20-7): entra anche Ducoli con set e partita chiusi sul 25-10 da una diagonale di Naddeo.

EVEREST MIOVOLLEY-RIMONT PROGETTI GENOVA 3-0

(25-19; 25-21; 25-10)

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 1, Bianchini, Nonnati 12, Moretti, Cornelli 10, Scarabelli 14, Naddeo 1, Ducoli, Guaschino 8, Negri 9, Fizzotti (L). All. Mazzola

RIMONT PROGETTI GENOVA: Stagnaro 1, Fabbrini 3, Pirro 7, Piccardi, Vieri 3, Poggi 7, Rissetto 6, Trevisol 1, Allegri 2, Bulla (L). NE: Blaseotto, Serra, Tadei, Fossa (L). All. Zanoni-Corrado

Serie C – Piace Volley conquista il derby, Busa Trasporti sconfitto

Il Busa Trasporti lotta ma deve arrendersi sul campo del Piace Volley che conquista il derby piacentino di serie C: dopo un primo set combattutissimo chiuso con il punteggio di 31-29 sono le padrone di casa a far valere la loro esperienza nei momenti chiave dei due parziali successivi che decidono l’incontro.

PIACE VOLLEY-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 3-0

(31-29; 25-18; 25-20)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Padrini, Zucchi, Cordani, Galibardi, Bertolamei, Bossalini, Bontempi (L). NE: Boselli, Bricchi, Ferri, Martino, Mozzi. All. Leggeri-Parenti