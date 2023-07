Volley, Serie B2 – Alseno “pesca” dall’A2: arriva la laterale Virginia Marchesi

La Pallavolo Alsenese dà il benvenuto a Virginia Marchesi, laterale (opposta e schiacciatrice) classe 2001 proveniente dal Volley Offanengo dove ha militato nello scorso campionato di A2. Nata il 22 dicembre 2001, la Marchesi è originaria dello stesso paese cremasco dove è cresciuta fin dal minivolley e dove è tornata nella scorsa stagione in A dopo l’esperienza in B2 a Ripalta Cremasca.

“Mi ha contattata Paolo Bergamaschi (vice allenatore gialloblù, ndc) che conosco benissimo fin dai tornei di beach volley quando ero under 14. Mi ha fatto molto piacere, conoscevo anche Federico Bonini, sfidato in B1 e di cui oltretutto ho ottime referenze a livello tecnico e umano, rappresentando un valore aggiunto. Le mie ambizioni sono quelle di Alseno: giocare un buon campionato di alta classifica e far bene. Cerco di mettere a frutto le esperienze che ho maturato allenandomi anche in A2 nella scorsa stagione, dove il livello è alto e dove ho imparato tanto: è ora di metterlo in pratica. Sono pronta per dare il mio contributo”.

“Sono molto felice che dopo un lungo corteggiamento Virginia abbia scelto Alseno per la prossima stagione. Lo scorso anno a Offanengo in A2 ha giocato alcuni scampoli di match facendo intravedere un potenziale importante che speriamo possa “esplodere” qui da noi nella prossima stagione. Sa attaccare sia da posto 2 che da posto 4 e il nostro allenatore con lei potrà avere a disposizione una giocatrice duttile, ottima al servizio e potente in attacco. Anche in lei, come in tante sue compagne, ho visto una gran voglia di emergere e di fare bene. Inoltre, Marina Cattaneo, mia ex giocatrice e sua compagna di squadra nella scorsa stagione in A2 a Offanengo, mi ha parlato molto bene di lei sia come ragazza sia come giocatrice”.