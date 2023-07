Volley, Serie B2 – Fabio Longinotti entra nello staff della Pallavolo San Giorgio

La Pallavolo San Giorgio comunica di aver trovato l’accordo per la stagione 2023/2024 con coach Fabio Longinotti e di aver rinnovato con coach Paolo Volpini.

Nato a Piacenza nel 1992, Fabio Longinotti è cresciuto nelle giovanili del Copra Volleye dopo una buona carriera di giocatore nelle categorie regionali dove è stato allenatore da coach Matteo Capra. Nella sua pur breve attività di allenatore ha collaborato con il River Volley nello staff tecnico dell’Under 13 ed Under 14, conquistando il titolo territoriale di categoria.

Le parole di Longinotti

“Capra mi ha parlato di entrare nello staff della Pallavolo Sangiorgio, dicendomi che cercava una figura giovane che potesse anche aiutare a potenziare l allenamento della sua serie B, ho avuto modo di aiutarlo durante la fase dei play off dell’anno passato e visto l’ambiente mi sembra buonissimo, le ragazze serie e super motivate, e conoscendo Matteo da anni ed avendo tanta stima di lui, ho colto l occasione al volo, cercherò di aiutare Matteo e le Ragazze al raggiungimento di qualcosa di bello con tanta determinazione e voglia di mettermi in gioco in questa “nuova” esperienza”.

Ad aiutare coach Matteo Capra e Fabio Longinotti ci sarà ancora coach Paolo Volpini, prezioso collaboratore ed assistente nella scorsa stagione che ha visto la Pallavolo San Giorgio chiudere il secondo posto in campionato ed aver raggiunto il triangolare finale per i playoff in B1.

Roster

Opposta: Chiara Tonini (confermato). Schiacciatrici: Alessia Arfini (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Federica Polletta (nuova, Cesena). Centrale: Valentina Zoppi (confermata). Libero: Greta Galelli (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).

