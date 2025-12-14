Volley, Serie B1 – Santa Lucia porta a San Giorgio tre punti importanti contro Cvr

Nella notte più lunga dell’anno, Santa Lucia ha letto la lettera della Pallavolo San Giorgio (Piacenza) e ha portato in dono tre punti fondamentali in chiave salvezza, conquistati con il cuore e con la determinazione di chi non ha voluto mollare. Sotto di un set, avanti 13-16 nel secondo, e dopo aver annullato un set point nel terzo, la squadra è riuscita a rientrare in partita e a raddrizzarla con grinta e forza di volontà.

Nella prossima giornata, l’undicesima del girone d’andata, la Pallavolo San Giorgio affronterà la trasferta lombarda in terra cremonese contro il CR Transport Ripalta Cremasca, seconda forza del campionato.

«Per un set e mezzo le ragazze erano completamente bloccate dalla tensione e purtroppo sono riapparsi gli spettri della partita di sabato scorso. Questa volta, però, a differenza dell’incontro precedente, le ragazze hanno reagito, lottando palla su palla. Con un finale in crescendo siamo riusciti a vincere il set. Nel terzo parziale siamo stati quasi sempre avanti di qualche punto, ma nel finale la fretta di chiudere ci ha portato a commettere troppi errori.

Abbiamo dovuto annullare anche un set point, ma alla fine, con coraggio e grinta, abbiamo conquistato il parziale. In vantaggio di un set le ragazze si sono finalmente sciolte e si è rivista la squadra che conosciamo e che abbiamo già visto altre volte. Portiamo a casa tre punti molto importanti per morale e classifica: in questa settimana sono rientrate tutte le ragazze, ora dobbiamo solo trovare la migliore condizione per il proseguo del campionato».

Pallavolo San Giorgio-Centro Volley Reggiano 3-1

(14-25 25-20 26-24 25-17)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 19, They 15, Cornelli 15, Caviati, Bassi, Gilioli 1, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli, Cossali 6, Bresciani 3, Martinelli 10, L. Galelli (L). All. Capra.

Centro Volley Reggiano: Ronzoni (L), Odorici, Migliore 19, Cioni (L), Rossi, Spagnuolo 8, Moiran 5, Balconati 1, Maggiali, Brunfranco 20, Benedetti 2, Boni. All. Ghibaudi.

Classifica

Ravenna 28 punti; Ripalta Cremasca, Valdarno 22; Osgb Campagnola 21; Bologna 18; Fantini Folcieri Ostiano 18; Forlì 13; Pall. San Giorgio, Montesport, Riccione 11; Centro Volley Reggiano, Moma Anderlini 10; Cesena 7; Pall. Scandicci 3.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy