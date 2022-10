Volley, Serie B2 – Fumara vittorioso nell’esordio a Collecchio: 3-0 al Galaxy Inzani

Vittoria nella prima di campionato per il Fumara MioVolley che supera in tre set il Galaxy Inzani raccogliendo i primi tre punti stagionali. Partita che mostra ancora qualche momento di blackout nel gioco biancoblu ma che evidenzia al contempo il buon lavoro svolto finora in palestra.

Il Fumara apre la stagione con la diagonale composta da Gemma e Ducoli, Scarabelli e Cornelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro con Fizzotti libero.

Primo set che si apre con i muri di Nedeljkovic e Cornelli (1-3) e il sestetto MioVolley che trova l’allungo (3-7) per il timeout di Galaxy. Qualche imprecisione e sbavatura non frenano comunque le biancoblu di coach Mazzola che mantengono il controllo del set (9-14). Dalla linea dei nove metri Nedeljkovic firma il 12-20 con il parziale che scorre senza sussulti fino al 16-25.

Le padrone di casa aprono con tre punti il secondo set, il Fumara si porta in scia (4-3) ma in casa MioVolley serve un timeout per riorganizzare le idee (8-4) soprattutto nei contrattacchi ma le parmensi mantengono il break fino al 10-4. Galibardi subentra a Cornelli, Scarabelli martella la seconda linea avversaria fino all’11-8, il turno in battuta di Gemma propizia la rimonta fino al dodici pari e l’ace del 12-16. Il break si interrompe al dodicesimo punto (13-20) ma il parziale non cambia padrone fino al 17-25 che vede anche l’esordio in categoria di Bianchini.

Rientra Cornelli per un inizio di terzo set dove il Fumara perde concentrazione concedendo strada alle avversarie (5-1), Ducoli spezza la serie positiva avversaria con un pallonetto. Nedeljkovic trova il 7-6 in fast, Cornelli pareggia i conti con un ace. Ci si ritrova a giocare punto a punto, Fizzotti strappa due grandi difese, Scarabelli timbra in diagonale (9-12): è il Fumara che trova l’onda giusta per allungare (12-17) e chiudere definitivamente la partita con Gemma sul 16-25.

GALAXY INZANI VOLLEY-FUMARA MIOVOLLEY 0-3

(16-25; 17-25; 16-25)

GALAXY INZANI VOLLEY: Bussi, Ferrari 4, They 8, Bisi 3, Candio 7, Bratoni 3, Ciarlini, Notaroberto, Giannace 4, Pradella (L). NE: Brunazzi, Enoh. All. Scaltriti-Santi

FUMARA MIOVOLLEY: Gemma 3, Bianchini, Ducoli 10, Scarabelli 8, Cornelli 12, Galibardi 1, Guaschino 8, Nedeljkovic 6, Fizzotti (L). NE: Hodzic, Molinari, Viola, Passerini (L). All. Mazzola-Falco