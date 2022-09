Volley, Serie B2 – Il Fumara si aggiudica la seconda edizione del Trofeo MioVolley

Il Fumara MioVolley si aggiudica la vittoria della seconda edizione del “Trofeo Everest MioVolley”: il gradino più alto del podio arriva dopo il 3-1 su Pro Patria Volleyball Team, formazione che prenderà parte alla prossima serie B1.

Piuttosto lunga ed intensa la giornata che ha visto protagoniste oltre alle due finaliste anche la Rossetti Market Conad Alsenese e la Polisportiva Novate, entrambe formazioni – come il Fumara – che saranno ai nastri di partenza della serie B2.

La cronaca

La mattinata prende il via nei palazzetti di Borgonovo e Gossolengo dove vanno in scena le semifinali tra Fumara e Novate da una parte, Alsenese e Pro Patria dall’altra: dalle sfide giocate al meglio dei tre set emergono così le finali del pomeriggio con gli accoppiamenti Alsenese-Novate e Fumara MioVolley-Pro Patria.

Piuttosto intense le finali: si parte con la caccia al terzo posto tra Alsenese e Novate. Avvio giocato punto a punto: Novate tenta il primo allungo (8-10), Alseno firma un controbreak fino al 14-10 mantenendo quattro punti di distanza; la distanza si allarga con il passare degli scambi (21-14) fino al 25-16. Equilibrato anche l’avvio del secondo parziale poi è ancora l’Alsenese a premere (10-6), Novate però ritorna in scia (15-14) fino al diciassette pari: qui le gialloblù di coach Bonini trovano lo spunto decisivo per il 25-21 finale.

Tanto agonismo e sprazzi di buona pallavolo anche nella finalissima. La Pro Patria si dimostra piuttosto efficace in attacco e servizio riuscendo a trovare il primo vantaggio (7-10). Un attacco di Cornelli e il muro di Nedeljkovic riportano sotto il Fumara (11-13) fino al quattordici pari. Sono Viola e Guaschino a completare il sorpasso per il 16-15 che vale il primo timeout di Pro Patria. È il MioVolley a mantenere il controllo del parziale (20-16): nonostante la risposta milanese (20-19) è il Fumara a conquistare il set 25-19.

Qualche imprecisione in casa MioVolley offre l’iniziativa alle avversarie (2-5) che mantengono il vantaggio (6-10): la reazione del Fumara porta in dote il dodici pari ma la Pro Patria accelera nuovamente con il doppio ace di Bilamour (12-18). Ducoli spezza la serie positiva ospite (14-21) ma non basta: Pro Patria chiude 18-25.

Nedeljkovic a muro e Cornelli al servizio: il Fumara passa a condurre 8-4 nel terzo parziale, Pro Patria ricompatta la seconda linea fino al dieci pari. Si gioca punto a punto poi il sestetto milanese trova l’allungo (14-17) fino ad un finale combattutissimo risolto da un ace di Viola sul 26-24.

La rimonta si completa definitivamente nel quarto set dove, dopo una prima fase equilibrata, il MioVolley prende il sopravvento chiudendo i conti sul 25-14 per il 3-1 finale.

Premio individuale come migliore giocatrice assegnato a capitan Chiara Scarabelli, autentica mattatrice della finale.

I risultati

SEMIFINALI

Fumara MioVolley-Polisportiva Novate 2-1 (24-26; 25-17; 25-15)

Rossetti Market Conad Alsenese-Pro Patria Volleyball Team 0-2 (14-25; 15-25)

FINALE 3-4 POSTO

Rossetti Market Conad Alsenese-Polisportiva Novate 2-0 (25-16; 25-21)

FINALE 1-2 POSTO

Fumara MioVolley-Pro Patria Volleyball Team 3-1 (25-19; 18-25; 26-24; 25-14)

Serie C – Il Busa Trasporti annuncia gli acquisti di Cricchini e Sacchi

Esperienza in categoria per la seconda linea biancoverde del Busa Trasporti MioVolley: coach Cinelli potrà infatti contare su due nomi che conoscono bene sia la serie C che l’ambiente di casa MioVolley.

C’è un nome che profuma di ritorno e di riscatto: è quello di Sara Cricchini che ritrova il palazzetto di Gossolengo che l’aveva vista protagonista nelle promozioni in serie C e B2 del MioVolley. Le parole della giocatrice ripercorrono le ultime stagioni, piuttosto complesse. «Dopo alcuni anni ad avere sofferto per non essermi espressa al meglio e la situazione legata al covid che non mi ha permesso di ritrovare la mia identità a livello pallavolistico, Gossolengo per me rappresenta una sorta di rinascita. Qui mi sono sempre sentita parte di una famiglia ed ho sempre avuto modo di allenarmi con persone come Chiara Scarabelli che mi hanno aiutato tanto. Torno, ancora più forte di prima».

Compagna di reparto di Cricchini un altro volto noto in casa MioVolley: Isabella Sacchi, dopo le esperienze in B2 e B1 in maglia Fumara, ha infatti deciso di offrire il proprio contributo alla causa bianconere. «Non considero la scelta di un campionato in serie C come un downgrade rispetto alle mie passate esperienze ma, anzi, un’opportunità nuova per mettermi in gioco e mostrare il mio valore. Conosco già alcune delle mie compagne, credo si potrà costruire un bel gruppo che potrà togliersi diverse soddisfazioni: da parte mia sono pronta a mettermi in gioco».