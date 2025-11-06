Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica VAP sfida il Volley Team Bologna: quinta giornata in campo a San Nicolò

Tornano ad accendersi i riflettori del Palazzetto dello Sport di San Nicolò con la Nordmeccanica VAP che sabato (partita al via alle 20:30) affronterà il Volley Team Bologna per la quinta giornata di campionato in Serie B2 girone E.

La squadra di coach Fanni ha lavorato con grande intensità durante la settimana per arrivare preparata all’appuntamento: a San Nicolò arriva una formazione che fonde nella sua rosa giocatrici under 18 ed altre di maggiore esperienza, formazione che finora ha saputo conquistare due vittorie in campionato con l’ultimo successo in ordine di tempo arrivato nella scorsa giornata al cospetto del Minerva Parma.

Le under 18 della Academy si sono lasciate alle spalle la sconfitta con Collecchio, sconfitta che aveva comunque visto la squadra in crescita nel corso dei tre set: il palazzetto di casa potrebbe dare la spinta in più verso i primi punti stagionali sebbene l’avversaria sia tutt’altro che di facile portata.

Si rinnoverà ancora una volta l’appuntamento con la solidarietà: l’ingresso sarà infatti ad offerta con il ricavato che verrà devoluto interamente alla Fondazione Casa di Iris. La partita si animerà anche tra un set e l’altro con la riffa che metterà in palio tre premi.

