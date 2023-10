Rugby – Il programma del weekend dei Lyons: esordio per i Cadetti, riposa la Serie A

Dopo aver rotto il ghiaccio con l’inizio dei campionati maggiori, i Lyons sono entrati ufficialmente nel cuore della stagione. Turno di riposo in Serie A Elite per la prima squadra, ma tante altre sfide per le nostre formazioni. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del prossimo weekend bianconero.

Esordio per i cadetti Lyons

Piatto forte del menù domenica 15 alle ore 15.30, con l’esordio casalingo della squadra cadetta in Serie C. Dopo la vittoria nella prima giornata sul Faenza, i giovani Leoni tornano nella loro tana per ospitare il Guastalla e confermare il proprio ottimo momento. Appuntamento domenica sul “Beltrametti 2”.

Stesso campo, ma alle 12.30, per l’Under 18 di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani, che inizia il proprio girone di qualificazione al campionato Interregionale. Cinque partite da affrontare tutte d’un fiato al massimo delle proprie possibilità, con l’obiettivo di piazzarsi il più in alto possibile. Si inizia domenica con la sfida al Bologna Rugby Club.

Tornano in campo anche le nostre Pantere Lyons, che quest’anno vestiranno la maglietta della Leonessa Brescia per affrontare il campionato di Serie A Elite Femminile. Domenica sul campo “Bertolini”, le ragazze biancoblù sfidano in una amichevole precampionato le Lions Tortona alle ore 12.30.

Infine, torna in campo anche l’Under 14, con i giovani leoni che nella giornata di domenica affronteranno una trasferta a Formigine per sfidare i padroni di casa degli Highlanders e l’Imola Rugby.