Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio è sconfitta da Villa Cortese nella prima giornata dei playoff

Sorriso amaro per i colori della Pallavolo San Giorgio nella prima partita del triangolare playoff promozione per la B1. Nonostante Perini e compagne abbiano vinto il primo parziale si sono fatte raggiungere e rimontare da Villa Cortese. Spettatrice d’eccezione Paola Egonu.

Sostenute dal tifo di casa come la Bombonera di Buones Aires, l’inizio partita è favorevole alle piacentine che con un pallonetto di Tonini si porta sul 7-3. Villa Cortese rientra in gara ed impatta sul 7-7 e sfrutta alcuni errori della squadra locale permettono alle milanesi di portarsi avanti. Un colpo di Arfini regala il 16-15 ed un continuo inseguirsi, Zoppi griffa il 18-18 e Toni regala il 23-22 per la Pallavolo San Giorgio che chiude 25-23. Nel secondo parziale Villa cortese mette la freccia sul 10-13, la Sangio resta in scia sino al al 14-15, spreca l’opportunità di agganciare Villa Cortese che allunga e sigla il 18-25. Il terzo parziale è equilibrato sino a metà, 15-15, le due formazioni vanno a braccetto sino al 18-18, poi Villa Cortese capiltaizza al meglio la fase break per chiudere 21-25. Colpita la Pallavolo San Giorgio cede netta mente nel quarto 15-25.

La strada verso la salita in B1 si fa più complicata per la Pallavolo San Giorgio nella seconda giornata le giallobiancoblù dovranno vincere da tre punti con l’Uiv Pavia (martedì 30 maggio alle ore 20.30) e poi sperare nella vittoria della stessa formazione pavese e fare i calcoli nel quoziente punti.

Spettatrice d’eccezione è Paola Egonu, la campionessa della nazionale italiana che solo sette giorni fa si è laureata campione d’Europa con il Vakifbank Istanbul alle recenti Super finals di Torino ha assistito alla partite tra San Giorgio e Villa Cortese ed al termine si prestata volentieri a fare alcuni scatti con le ragazzine del settore giovanile.

Pall. San Giorgio-Gso Villa Cortese 1-3

(25-23, 18-25, 21-25, 15-25)

Pallavolo Sangiorgio: Arfini 12, Gilioli 8, Chinosi, Tonini 20, Guccione, Zoppi 5, Marinucci 8, Erba 1, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

