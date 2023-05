Tennis – La Vittorino da Feltre chiude a punteggio pieno e centra i playoff

Terza vittoria consecutiva per la squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre, in altrettante partite, nel campionato regionale di Serie D1.

Nella gara che ha messo fine alla regular season, la formazione biancorossa composta da Luca Marco Bergonzi (2.5), Michele Brambilla (2.8), Michele Pontoglio (3.1), dal Presidente Gianluigi Tedesco (3.1), Paolo Torre (3.2) e Mirko Frà (3.2) e capitanata dai maestri Lorenzo Garberi e Marcello Griffini, si è infatti imposta sui campi di casa contro il Carpi Sport con un eloquente 5-0. Una vittoria schiacciante che ha permesso alla squadra biancorossa di concludere la prima parte del campionato in vetta alla classifica. E di guadagnare, per il terzo anno consecutivo, i play off per la promozione al campionato di Serie C.

I match

Primo punto biancorosso conquistato da Bergonzi al termine del match contro Simone Sgarbi (6-2, 6-1 il finale). A cui si è aggiunto quello firmato da Michele Brambilla che si è imposto in due set (6-0, 6-4) su Giulio Bonfatti. Nel terzo incontro di singolo netta vittoria di Mirko Frà contro Jordy Bulgarelli (6-1, 6-3), così come altrettanto netta è risultata la vittoria del numero uno biancorosso Gianluigi Tedesco contro Alberto Gecchele (6-0, 6-4 i parziali). Il punto del definitivo 5-0 è stato firmato Bergonzi e Brambilla, capaci di imporsi nettamente (6-0, 6-0 i parziali) nella partita di doppio contro Federico Meliani ed Enrico Pedrazzoli.

I maestri Garberi e Griffini

“La squadra ha disputato un’ottima stagione sportiva. Non solo per i risultati raggiunti ma anche per la qualità del gioco mostrata in campo da tutti i giocatori. E’ una formazione composta principalmente da giovani provenienti dal nostro vivaio e dalla nostra Scuola tennis, con l’aggiunta di un paio di giocatori di più navigati e che hanno saputo dare esperienza a tutto il gruppo. Ci giocheremo i play off per il terzo anno consecutivo. Speriamo finalmente di centrare l’obiettivo”.

Gli accoppiamenti per le gare dei play off valevoli per la promozione in Serie C1 verranno ufficializzati a giorni. Le partite dovrebbero iniziare il prossimo fine settimana.

