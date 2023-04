Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio in trasferta a Rubiera per consolidare il secondo posto

Clima di entusiasmo ed ottimismo ma con i piedi ben saldi per terra in casa Pallavolo San Giorgio. Conquistata la seconda posizione della classifica, l’unica che da il pass per i playoff promozione per la B1, grazie al successo interno contro il Galaxy Collecchio ed alla contemporanea sconfitta di Mirandola ad Alseno, domenica 23 aprile (ore 18) la formazione di coach Matteo Capra proverà a conservarla sino alla fine della stagione.

Mancano ancora tre ostacoli per arrivare al grande sogno. Il primo è rappresentato dalla Giusto Spirito Rubiera, formazione ostica che non rispecchia l’attuale posizione in classifica. Le reggiane occupano il settimo posto con 33 punti, nell’ultima giornata sono state superate dalla capolista Gossolengo, strappandole il primo set di gioco. Dunque un impegno da non sottovalutare.

La gara d’andata è stata vinta in tre parziali dalle piacentine che sono in vantaggio anche negli scontri diretti (tre a uno) da quando le due formazioni si sono affrontate in serie B2. La centrale giallobiancoblù Valentina Zoppi è l’ex di turno, avendo militato a Rubiera dal 2018 al 2020. Dirigeranno l’incontro Riccardo Gioia e Roberto Danieli, fischio d’inizio ore alle ore 18, domenica 23 aprile, presso il palasport di Rubiera.

Classifica

Fumara Everest MioVolley* 65 punti; Pall. San Giorgio 51; Cai Volley Stadium Mirandola 50; Arbor Interclays 39; Volley Inzani 38; Davis 2c 38; Giusto Spirito Rubiera 33; Rossetti Market Conad Alsenese 33; Fos Wimore Cvr 31; Moma Anderlini Modena 31; Calanca Persiceto 22; Pol. Riva* 22; Inox Meccanica Rivalta* 18; Vtb Aredici Bologna 12. *Fumara MioVolley promossa in B1, Pol. Riva, Rivalta e Vtb Bologna retrocesse in serie C.