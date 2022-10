Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera l’Inox Meccanica Rivalta

La Pallavolo San Giorgio centra la vittoria stagionale e la ritrova in campionato, dopo oltre sei mesi, esattamente sei mesi e giorni (l’ultima è stata contro Rubiera lo scorso 9 aprile), grazie ad una prestazione collettiva di eccellenza da parte di tutto il gruppo squadra.

Coach Capra opta per Erba-Chinosi in diagonale, Camurri-Arfini, Zoppi-Marinucci e Galelli libero. La partenza è equilibrata, Rivalta prova un allungo ma viene ripresa subito dalla squadra di casa che cambia Chinosi con Tonini. Arfini e Zoppi griffa il break decisivo, 17-13. Da lì in avanti è un monologo delle padrone di casa che chiudono il parziale con Camurri (25-17). Il secondo con la conferma di Tonini prende il via sulla falsa riga del primo: scambi equilibrati, Rivalta prova a scappare ma viene ripresa dalla Pallavolo Sangiorgio con Marinucci, 9-9, che nel mentre gioca la carta Gilioli per Arfini.

Le piacentine guidate in regia da Erba e da dietro la linea da Galelli, volano sul 18-13, Rivalta accorcia, 2017-17 ma sono Gilioli e Camurri a chiudere sul 25-18. Terzo parziale senza storia: coach Capra getta nella mischia Guccione per Zoppia, la centrale siciliana suona la carica dell’allungo finale, 21-14, anteprima del finale 25-15.

Nel finale di gara c’è stato il debutto stagionale ed in serie B2 del giovanissimo libero, Stella Amadei, classe 2006, che compirà sedici anni il prossimo dicembre.

Primi tre punti stagionali per il team piacentino che nel prossimo turno, sabato 22 ottobre, ore 21 a San Giovanni in Persiceto affronterà il Calanca, sconfitto nell’ultima giornata da Gossolengo.

Pallavolo San Giorgio-Inox Meccanica Rivalta sul Mincio 3-0

(25-17, 25-18, 25-15)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri 13, Arfini 4, Gilioli 3, Chinosi 1, Tonini 8, Guccione 6, Zoppi 8, Marinucci 11, Erba 4, Maronati, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Miovolley, Cai Volley Stadium 6 punti; Pall. San Giorgio, Moma Anderlini Modena 4; Arbor Interclays, Davis Veman 2c, Galaxy Inzani Parma 3; Fos Wimore, Rossetti Market Conad Alsenese, Giusto Spirito Rubiera, Vtb Aredici Bologna 2; Calanca Persiceto, Pol. Rova 1; Inox Meccanica sul Mincio 0.

Serie D – La SangioPode sconfitta in rimonta da La Salle Sport Center Parma

Trasferta amara nella seconda giornata di campionato in terra parmense per la formazione di coach Danilo Dalmonte

Conquistato agilmente il primo parziale, il SangioPode sono rimaste in partita per tutti i rimanenti set, perdendo lucidità nel finale nei confronti del La Salle Sport Center Parma.

Nel prossimo turno, il terzo del girone d’andata, la Volley SangioPode torna a giocare tra le mura amiche della palestra comunale di Podenzano ed affronterà il Team 03 Piacenza, nel primo dei tanti derby piacentini della stagione, squadra guidata da coach Filippo Amani, per anni tecnico del giovanili.

La Salle Sport Center Parma-Volley Sangio Pode 3-1

(13-25, 25-21, 25-22, 25-23)

Volley SangioPode: Cappellini, Ordiano, Montesi, Carini, Dallarda, Guienne, Pighi, Fanzini, Di Cintio, Boaron, Milosevic, Boselli. All. Dalmonte.