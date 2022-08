Volley, Serie B2 – La Pallavolo SanGiorgio si rinforza l’attacco con l’arrivo dell’opposta Matilde Chinosi

La società Pallavolo SanGiorgio comunica di aver trovato l’accordo con l’atleta piacentina, ex Gossolengo, per la stagione 2022/2023. E’ il quarto volto nuovo della formazione di coach Matteo Capra

Nata a Piacenza, il 28 novembre 2002, Matilde Chinosi, nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Mio Volley Gossolengo. La prima, 2019-2020, è stata avversaria della Pallavolo San Giorgio, ed ha centrato la promozione in B1, categoria che ha conosciuto nelle due successive, 2020-2022, sempre con il Mio Volley.

L’innesto di Matilde Chinosi, il quarto in ordine cronologico, si aggiunge a quelli del libero Stella Amadei, della centrale Valentina Guccione e dell’alzatrice Beatrice Erba ed alle conferme di Micaela Perini, Valentina Zoppi, Chiara Tonini, Giulia Gilioli e Greta Galelli oltre al ritorno della schiacciatrice Alessia Arfini.

camurri

La Pallavolo SanGiorgio aggiunge Ginevra Camurri al reparto offensivo

Nata a Reggio Emilia, il 27 febbraio 2004, e residente Quattro Castella, la nuova giocatrice della Pallavolo San Giorgio si è formata nel settore giovanile della Liu Jo Modena e della Volley Acadamy Sassuolo prima di passare alla Volley Academy Piacenza nel 2019. In tre stagioni ha giocato in serie C e B2, contemporaneamente ha proseguito l’iter nel settore giovanile dove ha conquistato nel 2021 le finali nazionali Under 17.

“Il progetto tecnico – spiega – mi ha bene impressionato. Secondo me la Pallavolo San Giorgio è l’ambiente ideale per crescere. Gli obiettivi sono recuperare fisicamente, dopo il lungo infortunio, e crescere tecnicamente mentre con la squadra cercheremo di ottenere il miglior piazzamento possibile”.

“Ginevra è una ragazza che conosciamo molto bene – commenta il direttore sportivo Massimo Gregori – in quanto nelle ultime stagioni è stata nostra avversaria in campionato. Nonostante sia reduce da un infortunio crediamo nel suo potenziale e siamo convinti che possa fare bene nel contesto della nostra squadra”.

Quinto innesto, in ordine cronologico, Ginevra Camurri si aggiunge a quelli già annunciati del libero Stella Amadei, della centrale Valentina Guccione, dell’opposta Matilde Chinosi e dell’alzatrice Beatrice Erba, al ritorno della schiacciatrice Alessia Arfini ed alle conferme di Micaela Perini, Valentina Zoppi, Chiara Tonini, Giulia Gilioli e Greta Galelli.

chinosi

La Pallavolo San Giorgio è stata inserita nel girone F

Inserita nel girone F la formazione di coach Matteo Capra incrocerà le strade di formazioni lombarde ed emiliane. Le sfide più stimolanti da parte delle albicelesti saranno sicuramente i due derby contro Mio Volley Gossolengo e Pallavolo Alsenese; altre sono avversarie storiche, affrontate nelle scorse stagioni nella quarta serie nazionale, Galaxy Volley Collecchio (Parma), Volley Stadium Mirandola (Modena), Arbor Reggio Emilia, Centro Volley Reggiano e Rubierese Volley (Reggio Emilia) mentre Unione Volley Persicetana di San Giovanni in Persiceto (Bologna) ed il Volley Team Bologna avrebbero dovuto affrontare la Pallavolo San Giorgio nella stagione 2020/2021 ma la Federvolley ha deciso di rimodulare la formula del campionato e le gare non sono state disputate. Del tutto inedite, invece, le partite contro le lombarde, provenienti tutte dalla provincia di Mantova, il Volley Davis Castelbelforte, Suzzara e Rivalta sul Mincio, e con la Scuola Anderlini Modena.

Stagione 2022/2023, serie B2, girone G

Pallavolo San Giorgio (Piacenza), Volley Davis (Mantova), Pallavolo Rivalta (Mantova), Pol. Riva (Mantova), Galaxy Volley (Parma), Pallavolo Alsenese (Piacenza), Mio Volley Gossolengo (Piacenza), Centro Volley Reggiano (Reggio Emilia), Pall. Scuola Anderlini (Modena), U.s Arbor Reggio Emilia, Rubierese Volley (Reggio Emilia), Volley Team Bologna, Unione Pol. Persicetana (Bologna).