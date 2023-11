Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad brilla anche a Piadena (0-3) e resiste in vetta

Un’altra prova di maturità contro un avversario tutt’altro che morbido. E’ una Rossetti Market Conad capace anche di stringere i denti e non mollare quella ammirata oggi a Piadena con il 3-0 al cospetto della Tecnimetal che ha regalato il sesto successo in altrettante partite alla squadra allenata da Federico Bonini. Con il bottino pieno conquistato nell’impegno domenicale, Alseno torna in vetta a distanza di qualche ora a braccetto con San Giorgio (vincitrice ieri), riformando la coppia piacentina di prime della classe.

Contro un avversario abile nella fase break, in particolar modo con una difesa sugli scudi, la Rossetti Market Conad ha saputo avere pazienza, accettando scambi lunghi e trovando man mano le contromisure. Sotto nel punteggio nel secondo e nel terzo set, Alseno ha mostrato grande freddezza nel risalire la corrente, riuscendo a chiudere in tre set senza scomporsi e dar vita a un pericoloso scenario. Top scorer gialloblù, l’opposta Stefania Bernabè (17 punti), seguita a quota 10 dalla centrale Sara Scurzoni; in seconda linea, spicca la prova “super” del libero Allegra Toffanin, imperforabile in difesa.

TECNIMETAL PIADENA-ROSSETTI MARKET CONAD 0-3

(19-25, 22-25, 20-25)

TECNIMETAL PIADENA: Ravera 8, Ghisolfi 15, Frigerio 7, Leoni 3, Barbarini 11, Bocchi 3, Montagnani (L), Pizzi 1, Castagna. N.e.: Anglois, Ballestriero, Zinetti, Pasetti (L), Andreani. All.: Zanotti

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 3, Frassi 4, Bernabè 17, Spagnuolo 9, Scurzoni 10, Pieroni 2, Toffanin (L), Marchesi, Neri 3. N.e.: Gandolfi (L), Palazzina, Tartari, Bozzetti. All.: Bonini