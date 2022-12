Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad si regala un dolce Natale: 3-0 all’Anderlini

E’ un Natale dal sapore dolce quello che si regala la Rossetti Market Conad grazie al 3-0 di sabato al palazzetto di Alseno contro le giovani targate Moma Anderlini Modena nell’undicesima giornata di B2 femminile.

Dopo quattro sconfitte consecutive, la formazione di Federico Bonini è tornata al successo piegando i talenti avversari, con due set combattuti nel finale (il primo e il terzo) e il secondo a senso unico a favore delle piacentine. I segnali di ripresa, seppur nell’occasione non confortati dal risultato, si erano visti il sabato precedente a Mirandola (ko per 3-1 contro il Cai Stadium) e ora sono stati confermati con l’ausilio tangibile dei tre punti in un match che ha visto Alseno recitare quasi sempre il ruolo di protagonista. Come nella trasferta modenese, top scorer gialloblù Noemi Chini (15 punti di cui 3 ace), opposta nell’assetto confermato a distanza di sette giorni. Sugli scudi anche la banda Serena Tosi (13), mattatrice anche in battuta, fondamentale dove Alseno ha fatto la voce grossa (9 ace). In doppia cifra anche la centrale classe 2004 Martina Stellati, autrice di 11 punti dei quali 4 a muro, altro fondamentale positivo per la Rossetti Market Conad (11 punti diretti contro i 9 modenesi).

ROSSETTI MARKET CONAD-ANDERLINI MODENA 3-0

(27-25, 25-15, 25-23)

ROSSETTI MARKET CONAD: Tosi 13, Stanev 6, Chini 15, Sesenna 5, Stellati 11, Pieroni 3, Musiari (L), Toffanin, Marchetti 1, Dall’Orso. N.e.: Maruzzi, Vairani, Gandolfi (L). All.: Bonini

MOMA ANDERLINI MODENA: Spaziano 2, Perfetto 11, Reggiani 5, Kaja 4, Susio 15, Gaye 4, Righi (L), Mattioli 3, Giacomello 2, Riccio, Ferrari. N.e.: Ndiaye, Zironi (L). All.: Maioli