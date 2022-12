Tennistavolo – La Teco fa doppietta in serie C, cadono due formazioni nelle categorie inferiori

Prosegue nel migliore dei modi il percorso della Tennistavolo Cortemaggiore. Due vittorie, entrambe in trasferta e contro avversarie ostiche, nel campionato nazionale maschile di Serie C1, confermano la Teco in vetta alle classifiche dei due gironi. Perdono invece in C2 e in D1 le due compagini della Teco Fumara (5-1 sul campo del Poviglio e 5-2 in casa della Audax Reggio Emilia); due successi per 5-0 in D2 e D3 contro Audax La Ri e Poviglio. Il bilancio delle sei sfide è dunque di quattro vittorie e due sconfitte.

Serie C1 | Girone D | COCCAGLIO – TECO FUMARA 2-5

Tabellini:

FRUSCA-HEIS 3-0

MARTINELLI-DERNINI 0-3

BERTUZZI-BORNIA 2-3

FRUSCA-DERNINI 0-3

BERTUZZI-HEIS 3-0

FRUSCA-BORNIA 1-3

BERTUZZI-DERNINI 1-3

CLASSIFICA Serie C1 | Girone D

1. TECO FUMARA PUNTI 12

2. S.POLO DI TORRILE 12

3. BRESCIA 10

4. COCCAGLIO 8

5. CUS BERGAMO 6

6. BUSNAGO MI 4

7. BUTTAPIETRA VERONA 2

8. AQUILE AZZURRE MILANO 0

Serie C1 | Girone F | BAGNOLESE – TECO CATTINA 2-5

Tabellini:

MAFFEI-MOLINARI 3-1

FRIGNANI-NEGRO 0-3

BENEVELLI-CALARCO 2-3

MAFFEI-NEGRO 1-3

BENEVELLI-MOLINARI 3-2

FRIGNANI-CALARCO-2-3

MAFFEI-NEGRO 1-3

CLASSIFICA Serie C1 | Girone F

1. TECO CATTINA PUNTI 12

2. FRTITUDO BOLOGNA 12

3. BAGNOLESE 12

4. METAL MODENA 8

5. SARMEOLA PD 4

6. FERRARA 2

7. CARPI 2

8. BOLOGNA 2

Serie C2 | POVIGLIO-TECO FUMARA 5-1

Lorenzo Armani, Francesco Armani, Melilli Gabriele

CLASSIFICA Serie C2

1. TECO FUMARA PUNTI 12

2. PFM MODENA 12

3. POVIGLIO 12

4. VITTORINO DA FELTRE PC 8

5. PREMIS PARMA 6

6. IL SALE PARMA 4

7. CADELBOSCO 2

8. FERRARA 0

Serie D1 | AUDAX RE-TECO FUMARA 5-2

Rossi Nicolas, Bragadini Andrea, Rubini Aurora, Melilli Francesco

CLASSIFICA Serie D1

1. AUDAX RE 12

2. FERVAL REGGIO EMILIA 12

3. TECO FUMARA PUNTI 10

4. FORTITUDO BOLOGNA 10

5. CASALGRANDE 6

6. KEROTRANS MODENA 4

7. VALNURE 4

8. S.POLO DI TORRILE 0

Serie D2 | AUDAX LA RI – TECO FUMARA 0-5

Ferrini Alessandro, Elaazri Yllias, Armani Marco, Petru Ioun

CLASSIFICA Serie D2

1. TECO FUMARA PUNTI 14

2. ARSENAL RE 12

3. REGGIO EMILIA 10

4. BATTISTINI PARMA 8

5. VITTORINO DA FELTRE PC 6

6. AUDAX LA RI 4

7. VIRTUS RE 0

8. S PAOLO PARMA 0

Serie D3 | POVIGLIO-TECO FUMARA 0-5

Lombardi Michele, Elaazri Anas, Elaazri Mohamed, Ruginescu Mihai

Classifica Serie D3

1. TECO FUMARA PUNTI 14

2. ARSENAL RE 12

3. VITTORINO DA FELTRE 10

4. SALSOMAGGIORE 8

5. POVIGLIO 6

6. SAN PAOLO PARMA 6

7. REGGIO EMILIA 0

8. PIACENZA DA FELTRE 0