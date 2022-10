Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad viaggia nel Mantovano con il desiderio di riscatto

Reagire e inseguire la seconda vittoria stagionale esterna. Con questo spirito, la Rossetti Market Conad affronterà la trasferta mantovana di domani, quando alle 20,30 sarà di scena a Bigarello (località Stradella) nel match a domicilio della Zoobautique Davis valido per la terza giornata d’andata del girone F di serie B2 femminile.

Le gialloblù piacentine sono reduci dall’amaro esordio casalingo di sabato scorso, quando ad Alseno hanno ceduto in tre set alle parmensi del Galaxy Inzani incassando il primo ko dell’annata pallavolistica. Nello spogliatoio alsenese, dunque, c’è tanta voglia di rivalsa, unita alla consapevolezza di un impegno da prendere con le molle.

L’avversario

La Zoobautique Davis ha 3 punti in classifica, frutto di due tie break disputati, il primo vinto all’esordio in casa contro San Giorgio e il secondo perso sabato scorso in terra reggiana contro l’Arbor. A fare il punto della situazione in casa mantovana è il vice allenatore Diego Pavan.

Classifica

Fumara MioVolley Gossolengo, Cai Volley Stadium 6, Fos Wimore Cvr 5, Pallavolo San Giorgio, Moma Anderlini Modena 4, Arbor Interclays, Zoobautique Davis, Galaxy Volley Inzani 3, Vtb Aredici Bologna, Rossetti Market Conad, Giusto Spirito Rubiera 2, Polriva, Calanca Persiceto 1, Inox Meccanica Rivalta 0.

Copertura del match

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley DAVIS 2C.